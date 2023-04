Tras 10 años aún no hay planes de reforma migratoria en Estados Unidos

No lo fue. Y tampoco lo fue ningún año desde que ese “grupo de los ocho ” senadores de ambos partidos se reunieron en un auditorio de Washington para hacer declaraciones esperanzadoras. De hecho, el panorama político actual ha cambiado de forma tan drástica que los activistas defensores de los migrantes y los ideólogos de políticas clave temen que cualquier esperanza de reforma esté ahora más lejos que nunca .

Aun así, el presidente de la cámara, el republicano John Boehner valoró el apoyo a la iniciativa en la cámara de mayoría republicana en enero de 2014 y c oncluyó que había demasiados legisladores que desconfiaban del gobierno de Obama. Para el verano, la propuesta estaba muerta .

Biden defendió un gran paquete de profundas reformas migratorias en el día de su investidura, pero el plan no avanzó en el Congreso . Desde entonces, su gobierno ha suavizado algunas medidas de inmigración de Trump y endurecido otras, mientras el partido Republicano gana adeptos entre los votantes hispanos.

“ Tras dos años y medio de (este) gobierno, en realidad no ha habido ningún anuncio sobre cuál es nuestra política de inmigración ”, dijo Kerlikowske. “ Aprobar leyes es casi imposible. ¿Pero cuál ha sido la política? ”.

“ Necesitamos un reseteo total ”, dijo Garcia, que preside la organización latina de derechos civiles más antigua de Estados Unidos. “ Creo que la gente en la ultraizquierda se equivoca tanto como los que creen que deben cerrar la frontera y que no pase nadie ”.

Los republicanos han arremetido contra la “crisis de frontera” de Biden y, desde el auge al poder de Trump, han ganado votantes en zonas de mayoría latina. Se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sea la principal alternativa a Trump en las primarias presidenciales republicanas del año que viene. El gobernador envió a migrantes de Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, alegando que los demócratas en el resto del país estaban ignorando la presión de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

En Miami, Nery Lopez estaba entre los activistas que se movilizaron hace poco para oponerse a una ley estatal que castigaría a las personas que transporten a migrantes que estén en el país sin permiso de residencia. Lopez, que ahora tiene 27 años, llegó con cuatro años al país desde México y está protegida de la deportación por el programa de Obama.

Lopez dijo que los activistas contaban con que el gobierno de Biden contrarrestara las duras políticas de inmigración republicanas.

“La gente se siente derrotada. Yo me siento derrotada”, explicó. “Es como si estuviéramos pasando por el mismo ciclo”.

Por Will Weissert y Adriana Gomez Licon The Associated Press.