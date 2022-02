Tras la erupción volcánica en Tonga, Elon Musk ayuda a reconectar el internet

Durante más de dos años Tonga logró soslayar la pandemia de COVID-19, sin embargo ahora el virus se está esparciendo, posiblemente traído por los militares extranjeros que vinieron a ayudar tras la erupción volcánica.

Como consecuencia al gran número de personas que fueron desplazadas tras la erupción volcánica y posterior tsunami, la precariedad del sistema de salud y la ubicación lejana de las islas, la pandemia es una gran preocupación, advirtió Katie Greenwood, directora de la región del Pacífico para la Cruz Roja Internacional.

“Dar recursos de salud a las comunidades y a las instalaciones médicas primordiales, especialmente en zonas tan remotas, es un reto sumamente difícil”, Explicó Greenwood a The Associated Press. “El COVID por supuesto es una amenaza a estos sistemas y a la gente vulnerable que quizás no tiene acceso a buena atención médica”, añadió.

Por su parte, debido a la pandemia de COVID-19 muchos habitantes de Tonga están ahora confinados a sus casas y sin internet debido a la ruptura del cable submarino. Sin embargo, ahora esto puede cambian gracias a la ayuda de Elon Musk, el fundador de SpaceX.

Un funcionario de la vecina Fiyi tuiteó que un equipo de SpaceX está en ese país insular de Oceanía estableciendo una estación que ayudará a reconectar a Tonga mediante los satélites de SpaceX; que con su red de cerca de 2,000 satélites en órbita baja llamada Starlink, facilita el servicio de internet a lugares remotos del mundo.

Con información de la Agencia The Associated Press.