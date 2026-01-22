Tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia, líderes de la UE se reúnen para trazar un nuevo en las relaciones transatlánticas

BRUSELAS- Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy para conversaciones de emergencia con el fin de trazar un nuevo rumbo en las relaciones transatlánticas después de dos semanas tumultuosas dominadas por las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia. En vísperas de su cumbre, Trump se retractó dramáticamente de su insistencia en “adquirir” Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Por primera vez, dijo que no usaría la fuerza para apoderarse de la isla. También retiró su amenaza de imponer aranceles a ocho naciones europeas que apoyan a Dinamarca. TE PUEDE INTERESAR: El acuerdo con la OTAN dará a EU acceso pleno y permanente a Groenlandia, asegura Trump Sin embargo, nada sugiere que el impredecible líder estadounidense no cambie de opinión nuevamente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó dudas esta semana sobre su fiabilidad después de que pareció dispuesto a retractarse de un acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos sellado en julio que estaba destinado a poner fin a más aranceles. “En política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”, dijo Von der Leyen a los legisladores de la UE el martes. No se han hecho públicos los detalles del “marco” de acuerdo acordado apresuradamente que provocó la extraordinaria reversión de Trump, y persisten las dudas al respecto. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insiste en que su país no negociará su soberanía.

También se espera que los líderes europeos acuerden un enfoque conjunto sobre la propuesta de Trump de un “Consejo de Paz”, que inicialmente se concibió como un pequeño grupo de líderes mundiales supervisando el alto el fuego en Gaza, pero que se ha convertido en algo mucho más ambicioso. El jueves, días después de decirle al primer ministro de Noruega en un mensaje de texto que ya no sentía “una obligación de pensar puramente en la paz”, Trump puso el foco en el consejo propuesto en Davos. Trump ha hablado sobre que el consejo reemplace algunas de las funciones de Naciones Unidas. TE PUEDE INTERESAR: Se echa para atrás, Trump cancela amenaza de aranceles a países europeos por no apoyar la anexión de Groenlandia Algunos países europeos han declinado las invitaciones para unirse. Noruega, Eslovenia y Suecia dijeron que no participarán. Al ser informado de que es poco probable que el presidente Emmanuel Macron se una, Trump dijo: “Le pondré un arancel del 200% a sus vinos y champañas y se unirá”. Alemania ha ofrecido una respuesta cautelosa y no comprometida a la invitación de Trump, pero Hungría aceptó.