Se echa para atrás, Trump cancela amenaza de aranceles a países europeos por no apoyar la anexión de Groenlandia

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 21 enero 2026
    Se echa para atrás, Trump cancela amenaza de aranceles a países europeos por no apoyar la anexión de Groenlandia
    Tras dar un discuso mordaz en el Foro Económico de Davos, el presidente de Estados Unidos Unido, Donald Trump, decidió recular en su amenaza de imponer aranceles a sus socios europeos. Foto: AP/Alex Brandon
Mauricio Ortega Galindo
por Mauricio Ortega Galindo

COMPARTIR

TEMAS


Acuerdos
Aranceles

Localizaciones


Groenlandia

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Otan

El mandatario estadounidense precisa que buscará llegar a un acuerdo con la OTAN

MÉXICO- En lo que podría considerar como un cambio abrupto, apenas unas horas después de que el mandatario estadounidense reiterara su intensión de “obtener Groenlandia, incluyendo el derecho, título y propiedad” y precisando que para ello no tenía pensado emplear la fuerza para conseguirlo y de haber puesto atacado mordazmente a sus aliados europeos; en un discurso en el que advirtió que la OTAN no debería bloquear el expansionismo de Estados Unidos.

Trump dio a conocer que cancelaba su plan de imponer aranceles a países europeos que se habían negado darle Groenlandia, y explicó que tanto él como Mark Rutte, quien es el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) buscarán acordar un “marco de un futuro acuerdo” en relación con la seguridad en el Ártico.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump presume que EU mantiene el mundo a flote: ‘Sin nosotros no existiría Suiza’

Durante su discurso el republicano aseveró que estaba pidiendo un territorio que era “frío y mal ubicado” y que Estados Unidos salvó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial; por lo que, prosiguió “es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas, muchas décadas”.

“Probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva y poder donde seríamos francamente imparables. Pero, no haré eso. ¿OK?”, afirmó Trump, quien más tarde indicó, “no tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza”.

MACRON PIDE USAR LA “BAZUCA COMERCIAL” CONTRA EU

Ayer Emmanuel Macron, presidente de Francia, exhortó sus socios de la Unión Europea a no titubear en cuanto a la aplicación del mecanismo anticoerción, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles aquellos países que no apoyen sus intenciones en Groelamdia, cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego” y pidió mantener la “calma” y “no aceptar pasivamente la ley del más fuerte”.

“No debemos dudar tener dudas en usarlo”, afirmó Macron durante su discurso en el Foro de Davos en alusión al mecanismo anticoerción, que también es conocido como la “bazuca comercial”, con la que la UE se dotó a finales de 2023 y que aún no ha sido estrenado.

“Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca”, acentuó Macron y aseveró que los aranceles con los que Trump amenazó a los países que se oponen a su ambición son “inaceptables, sobre todo si se usan (por parte de Washigton) para sacar una ventaja territorial”, precisó el presidente galo.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Acuerdos
Aranceles

Localizaciones


Groenlandia

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Otan

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
Una balacera en la unidad habitacional de Tlatelolco dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años y un policía. El presunto agresor es un niño de 13 años que fue detenido por la SSC.

Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco
El exponente del regional mexicano llegará a la capital coahuilense con sus éxitos.

Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El primer teaser de Amos del Universo confirma el regreso cinematográfico de He-Man. Fantasía, acción y nostalgia marcan una adaptación live action que llegará a cines en junio de 2026.

Regresa He-Man en live action... revelan primer avance de ‘Amos del Universo’

Mr. Iguana forma parte del elenco que se presentará en Saltillo, luego de su reciente aparición en funciones de la WWE en Estados Unidos.

Ruta Norte de Lucha Libre AAA hará parada en Saltillo el 21 de marzo