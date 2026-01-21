Se echa para atrás, Trump cancela amenaza de aranceles a países europeos por no apoyar la anexión de Groenlandia

MÉXICO- En lo que podría considerar como un cambio abrupto, apenas unas horas después de que el mandatario estadounidense reiterara su intensión de “obtener Groenlandia, incluyendo el derecho, título y propiedad” y precisando que para ello no tenía pensado emplear la fuerza para conseguirlo y de haber puesto atacado mordazmente a sus aliados europeos; en un discurso en el que advirtió que la OTAN no debería bloquear el expansionismo de Estados Unidos.

Trump dio a conocer que cancelaba su plan de imponer aranceles a países europeos que se habían negado darle Groenlandia, y explicó que tanto él como Mark Rutte, quien es el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) buscarán acordar un “marco de un futuro acuerdo” en relación con la seguridad en el Ártico.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump presume que EU mantiene el mundo a flote: ‘Sin nosotros no existiría Suiza’

Durante su discurso el republicano aseveró que estaba pidiendo un territorio que era “frío y mal ubicado” y que Estados Unidos salvó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial; por lo que, prosiguió “es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas, muchas décadas”.

“Probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva y poder donde seríamos francamente imparables. Pero, no haré eso. ¿OK?”, afirmó Trump, quien más tarde indicó, “no tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza”.

MACRON PIDE USAR LA “BAZUCA COMERCIAL” CONTRA EU

Ayer Emmanuel Macron, presidente de Francia, exhortó sus socios de la Unión Europea a no titubear en cuanto a la aplicación del mecanismo anticoerción, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles aquellos países que no apoyen sus intenciones en Groelamdia, cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego” y pidió mantener la “calma” y “no aceptar pasivamente la ley del más fuerte”.

“No debemos dudar tener dudas en usarlo”, afirmó Macron durante su discurso en el Foro de Davos en alusión al mecanismo anticoerción, que también es conocido como la “bazuca comercial”, con la que la UE se dotó a finales de 2023 y que aún no ha sido estrenado.

“Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca”, acentuó Macron y aseveró que los aranceles con los que Trump amenazó a los países que se oponen a su ambición son “inaceptables, sobre todo si se usan (por parte de Washigton) para sacar una ventaja territorial”, precisó el presidente galo.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.