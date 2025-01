Tras ser sermoneado por Mariann Edgar Budde, una obispa episcopaliana, trump la acusa de anti-trumpista radical

Cuando oficiaba la misa a la creencia de Trump de que había sido salvado por Dios de un asesinato, Edgar Budde expresó: “ Has sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, te pido que tengas misericordia de las personas en nuestro país que ahora están asustadas ”.

” Tenía un tono desagradable y no era convincente ni inteligente ”, prosigue el mensaje del presidente estadounidense.

Cuando Edgar Budde oficiaba la misa en su sermón les solicitó tanto a Trump como al vicepresidente JD Vance que tuvieran “misericordia” con “los gais, lesbianas y niños transgénero”, así también por aquellas personas que “recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas; los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales”.

”Pueden que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales”, añade Budde.

Cuando el mandatario estadounidense regreso a la Casa Blanca una vez que concluyó el servio religioso comentó, “no creo que haya sido un buen servicio. Podrían haberlo hecho mucho mejor”.

Por lo que la criticó duramente refiriéndose a ella como a la “supuesta obispa” y como una “odiadora de Trump de línea dura de la izquierda radical”.

“Metió a su iglesia en el mundo de la política de una manera muy descortés. Fue desagradable en el tono, y no fue convincente ni inteligente”, continuó Trump, agregando que Budde no hizo mención a que algunos migrantes que han llegado a Estados Unidos han matado a gente.

“Aparte de sus declaraciones inapropiadas, el servicio fue muy aburrido y poco inspirador. ¡No es muy buena en su trabajo!”, añade el presidente, concluyendo que “¡ella y su iglesia le deben una disculpa al público!”

Este tipo de servicio religioso es una tradición desde 1993, cuando el nuevo presidente asiste a una ceremonia de oración a la mañana siguiente a su toma de posesión.

¿QUIÉN ES LA OBISPA EPISCOPALIANA MARIAM EDGAR BUDDE?

De acuerdo con Semana, a Budde, de 65 años, es la primera obispa diocesana de la Diócesis Episcopal de Washington y lleva en el cargo desde 2011.

Anteriormente se desempeño durante 18 años como rectora de la Iglesia Episcopal St. John en Minneapolis, Minnesota.