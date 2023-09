Tras un extenso estudio descubren más de 1,000 casos de abusos sexuales en la Iglesia católica en Suiza, Vaticano pide una investigación

“Hace 20 años no teníamos suficientes fundamentos jurídicos y, por lo tanto, cometimos muchos errores”, aseveró a AP Betticher agregando que “ahora, veo que durante 10 años hemos seguido cometiendo errores, y actualmente existe una especie voluntad para ocultar algunas cosas, o para no ser preciso, y para no implementar las verificaciones (sobre las acusaciones de abuso sexual)”, y dijo que “en la actualidad ya no podemos darnos el lujo de simplemente decir: ‘Ah, sí, lo sé, pero no lo hice muy bien, pero lo haremos mejor la próxima vez’. Eso se acabó”, concluyendo que “desacredita completamente a la Iglesia. Y eso es lo que me preocupa, porque en esencia, las personas nos dicen: ‘Ya no queremos venir, nos vamos de la Iglesia’. Y eso, para mí, es iinaceptable”.

IGLESIA CATÓLICA SUIZA SE COMPROMETA A INVESTIGAR A LOS PRESUNTOS ABUSADORES DE MENORES

Por su parte, el organismo coordinador de las diócesis católicas en Suiza dio a conocer el domingo que el inicio de una investigación preliminar en relación con las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia.