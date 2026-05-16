Trump afirma que fuerzas de militares de EU abaten a un líder del grupo Estado en Nigeria

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    Trump afirma que fuerzas de militares de EU abaten a un líder del grupo Estado en Nigeria
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros a bordo del Air Force One, el 15 de mayo de 2026, a su regreso de una viaje a Beijing, China. AP/Mark Schiefelbein

La operación del viernes por la noche fue el último episodio de una serie de misiones encubiertas en el extranjero anunciadas por el presidente de Estados Unidos este año

WASHINGTON- Donald Trump afirmó que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un líder del grupo extremista Estado Islámico en una misión llevada a cabo el viernes en Nigeria.

Trump anunció la operación conjunta en el país más poblado de África en una publicación en redes sociales a última hora de la noche, en la que ofreció pocos detalles. Manifestó que Abu Bakr al-Mainuki era el segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial y que “creía que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados sobre lo que estaba haciendo”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/2643576-estado-islamico-ejecuto-cuatro-de-sus-terroristas-por-espionaje-HTVG2643576

Al-Mainuki era considerado la figura clave en la organización y las finanzas de EI, y había estado planeando ataques contra Estados Unidos y sus intereses, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a compartir información sensible.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, confirmó la operación y dijo que Al-Mainuki fue abatido junto con “varios de sus lugartenientes, durante un ataque contra su complejo en la cuenca del lago Chad”.

Según el portavoz del grupo de trabajo militar nigeriano que llevó a cabo el operativo, fue una “operación aérea-terrestre de precisión altamente compleja” y se realizó durante tres horas de oscuridad a primera hora del sábado, sin bajas ni pérdida de material.

“Su eliminación representa el resultado antiterrorista más trascendental” en la región desde el inicio de la operación en 2015, dijo el vocero, Sani Uba, en un comunicado.

Nacido en la provincia nigeriana de Borno en 1982, al-Mainuki asumió el mando de la rama de EI en África Occidental después de que el anterior líder del grupo en la región, Mamman Nur, fuera abatido en 2018, de acuerdo con el Counter Extremism Project, que monitorea a grupos insurgentes.

Al-Mainuki tenía su base en la zona del Sahel, indicó el grupo de monitoreo, y añadió que se cree que combatió en Libia cuando la milicia radical estaba activa en el país del norte de África hace más de una década. Estados Unidos lo sancionó en 2023.

Dudas sobre el estatus de Al-Mainuki en EI

En su anuncio en redes sociales, Trump indicó que Al-Mainuki era el “segundo al mando a nivel mundial”, escondido en África, una afirmación que, según analistas, no es acertada. En un comunicado, el ejército nigeriano apuntó también que la inteligencia muestra que a principios de año, Al-Mainuki podría haber sido “elevado al puesto de jefe de la Dirección General de Estados, colocándolo como el segundo en la jerarquía global de ISIS”.

$!Captura de pantalla de un mensaje en la cuenta de Truth Socia del presidente de EU, Donald Trump, en el que afirma que se logró eliminar a Abu-Bilal al-Minuki.
Captura de pantalla de un mensaje en la cuenta de Truth Socia del presidente de EU, Donald Trump, en el que afirma que se logró eliminar a Abu-Bilal al-Minuki. EFE/ @realDonaldTrump

No hay forma de verificar de manera independiente su posición dentro de EI. Sostienen que Al-Mainuki era el adjunto de Abu Musab al-Barnawi, el líder de Estado Islámico-Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), cuya muerte se reportó en 2021. Se le considera uno de los principales impulsores de la formación tras su ruptura con Boko Haram en 2016.

“Si se confirma, la muerte de Al-Mainuki es significativa porque es la primera vez que una agencia de seguridad ha abatido a alguien tan alto en el escalafón de ISWAP”, dijo Malik Samuel, investigador principal de Good Governance Africa, especializado en grupos insurgentes en Nigeria.

“La posibilidad de causar caos dentro del grupo también está ahí porque la operación debió haberse llevado a cabo en el corazón de la base fortificada de ISWAP, a la que es muy difícil acceder”, agregó.

En diciembre, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses que lanzaran ataques contra Estado Islámico en Nigeria, aunque entonces difundió pocos detalles sobre el impacto.

EEUU y Nigeria intensifican operaciones conjuntas

El ejército nigeriano dijo que la operación fue resultado de la “reciente asociación Estados Unidos-Nigeria y los esfuerzos de intercambio de inteligencia”. Samalia Uba, el portavoz militar, afirmó en un comunicado que la operación también ha “desarticulado una red terrorista violenta que ponía en peligro a Nigeria y a la región más amplia de África Occidental”.

Nigeria ha estado combatiendo a múltiples grupos armados, incluidos al menos dos afiliados a EI, mientras enfrenta una crisis de seguridad con múltiples frentes. Grupos afiliados a Estado Islámico en África están entre las milicias más activas del continente tras el colapso del califato de EI en Siria e Irak en 2017.

En febrero, Estados Unidos envió tropas a la nación de África Occidental para asesorar a su ejército, y en marzo desplegó drones allí después de que Trump alegó que los cristianos están siendo atacados en la crisis de seguridad en Nigeria.

La operación del viernes por la noche fue el último episodio de una serie de misiones encubiertas en el extranjero anunciadas por Trump este año, que comenzó con la impactante redada nocturna de enero para capturar y sacar del poder al entonces líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y trasladarlo rápidamente a Estados Unidos, seguida casi dos meses después por los ataques que dieron comienzo a la guerra con Irán.

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