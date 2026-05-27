Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz

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    Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz
    EU e Irán han intensificado durante la última semana las negociaciones, a través de los mediadores paquistaníes, para lograr una cuerdo que permita poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz. ESPECIAL

Además insistió en condicionar la firma del acuerdo con Irán a que aliados árabes normalicen relaciones con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo de paz con Irán que permita a la República Islámica tener ningún tipo de control sobre el estrecho de Ormuz, al mismo tiempo que condicionó la adherencia de aliados de Washington en Oriente Medio a los Acuerdos de Abraham para firmar un eventual acuerdo de paz.

“Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, declaró durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

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Asimismo en relación a la adherencia de los países árabes a los acuerdos de Abraham dijo “No estoy seguro de que debamos cerrar el acuerdo si no firman para unirse”, añadió Trump durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, en la que afirmó que sus aliados le “deben” ese gesto.

Fue el pasado sábado que Trump habló sobre esta última situación durante una conversación telefónica con líderes y representantes de Arabia Saudí, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía como parte de las negociaciones de paz con Irán.

“Nos gustaría que se sumaran a los Acuerdos de Abraham. Sería algo histórico si lo hicieran y, sinceramente, pienso que nos lo deben. Creo que sería realmente una señal tremenda, y pienso que esos países lo deben”, insistió.

Por otro lado, declaró que todavía no está “satisfecho” con el resultado de las negociaciones con Irán y volvió a plantear la posibilidad de retomar la ofensiva militar para “terminar el trabajo”.

“Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no hemos llegado allí. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos o tendremos que simplemente terminar el trabajo”, explicó durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario agregó que no tiene ninguna prisa para cerrar un acuerdo antes de las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en el Congreso.

“No me importan las elecciones de mitad de mandato. Miren lo que pasó anoche”, declaró en referencia a las primarias republicanas de Texas del martes, en las que ganó un candidato respaldado por el presidente.

FALSO ACUERDO

La televisión estatal iraní publicó este miércoles un borrador de un preacuerdo que incluiría la reapertura del estrecho y dejaría para más adelante las negociaciones para un acuerdo nuclear, pero la Casa Blanca tachó de falso el documento.

En dicho memorando, Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, algo que Teherán gestionaría con Omán.

Por su parte, Estados Unidos levantaría el cerco a puertos y buques iraníes que estableció como represalia al bloqueo de Ormuz y retiraría sus fuerzas armadas de las cercanías de Irán.

Tras ello, los dos países se darían un plazo de 60 días para negociar el resto de cuestiones, como el programa nuclear iraní.

Estados Unidos e Irán han intensificado en la última semana los contactos, a través de los mediadores paquistaníes, para cerrar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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