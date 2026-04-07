Trump dice que esta noche termina una era en Irán... ‘Toda una civilización morirá, para no volver jamás’

El mandatario no escatimó en palabras al describir la situación como un punto de quiebre. “ Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás ”, escribió, generando una reacción inmediata tanto en la esfera política como en redes sociales.

Las tensiones en Medio Oriente han alcanzado un nuevo punto crítico. En un mensaje publicado en su red social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que el panorama en Irán podría cambiar de forma definitiva en cuestión de horas.

Trump también señaló que el país asiático ha vivido “47 años de extorsión, corrupción y muerte”, aludiendo a la historia reciente del régimen iraní. Sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de respaldo a un posible cambio estructural en la nación.

ATAQUES A INFRAESTRUCTURA ELEVAN LA TENSIÓN

En paralelo a estas declaraciones, una ofensiva coordinada impactó puntos clave de la infraestructura iraní. Diversos reportes indican daños en puentes, vías ferroviarias y rutas estratégicas que conectan distintas regiones del país.

Uno de los ataques más relevantes ocurrió en el puente ferroviario de Yahya Abad, en Kashan, donde autoridades locales reportaron víctimas mortales y personas heridas. Este hecho se suma a otros impactos registrados en provincias como Qom y Azerbaiyán Oriental.

El cierre de rutas clave, incluyendo una autopista que conecta ciudades importantes con Teherán, ha generado afectaciones en el comercio y movilidad.• Infraestructura estratégica · transporte · energíaLa isla de Kharg, principal punto de exportación petrolera, también resultó sacudida, lo que incrementa la preocupación en los mercados internacionales.

EL ESTRECHO DE ORMUZ EN EL CENTRO DEL CONFLICTO

Más allá de los ataques, el foco geopolítico se mantiene en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el suministro de petróleo a nivel mundial.

Trump dejó entrever que, en caso de fracasar las negociaciones con Irán, Estados Unidos podría avanzar en acciones para asegurar el control de esta zona. Incluso planteó la posibilidad de establecer un cobro a embarcaciones que transiten por el área.

“¿Por qué no cobraríamos un peaje? Somos los vencedores. Ganamos”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa, dejando claro su posicionamiento frente a un eventual escenario militar.

Aunque evitó detallar la estrategia completa, reconoció que se trata de una operación compleja debido al sistema de defensa iraní. Aun así, se mostró confiado en una posible victoria.

INCERTIDUMBRE GLOBAL ANTE UN ESCENARIO INÉDITO

Las declaraciones de Donald Trump han colocado el foco internacional sobre Irán en un momento de alta incertidumbre. Analistas coinciden en que se trata de uno de los episodios más delicados en la historia reciente del conflicto en la región.

El mandatario calificó este periodo como “uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo”, reforzando la idea de que los acontecimientos actuales podrían tener consecuencias duraderas.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de los hechos, en un contexto donde la combinación de discursos políticos y acciones militares mantiene en vilo a millones de personas.