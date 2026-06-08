Tormenta tropical Boris se fortalece frente a Guerrero y se forma la depresión tropical Tres-E en el Pacífico
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Boris provoca lluvias torrenciales, vientos y oleaje elevado en el Pacífico mexicano; además, se formó la depresión tropical Tres-E
El día de hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una depresión tropical evolucionó a la tormenta tropical Boris al sureste de Guerrero. Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la formación de la depresión tropical Tres-E en el océano Pacífico.
La depresión tropical Dos-E se intensificó durante la madrugada de este lunes y evolucionó a la tormenta tropical Boris, fenómeno que mantiene condiciones para lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en diversas entidades del occidente y sur del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, durante la mañana de este lunes el centro de Boris se localizaba a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 125 kilómetros al sureste de Acapulco, en el estado de Guerrero.
BORIS EVOLUCIONA CON VIENTOS INTENSOS
Boris presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el norte a una velocidad de 6 kilómetros por hora.
Horas antes, el SMN había informado que el fenómeno se ubicaba aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, manteniendo una trayectoria cercana a las costas del Pacífico mexicano.
PREVÉN LLUVIAS TORRENCIALES EN GUERRERO Y OAXACA DEBIDO A BORIS
Las autoridades meteorológicas señalaron que los desprendimientos nubosos asociados a Boris favorecerán lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en regiones del sureste y la costa de Guerrero, así como en zonas del oeste y sur de Oaxaca.
Asimismo, se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Colima, el este y sur de Jalisco, además de regiones del centro, costa y sureste de Michoacán.
El pronóstico también contempla lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en zonas del occidente y suroeste del Estado de México, así como precipitaciones fuertes de 25 a 50 milímetros en Morelos y la Ciudad de México.
El SMN advirtió que estas condiciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de posibles desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas.
Por ello, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por el SMN, Conagua y las unidades de Protección Civil.
PRONOSTICAN VIENTOS INTENSOS Y OLEAJE ELEVADO EN EL PACÍFICO DEBIDO A TORMENTA TROPICAL BORIS
Además de las lluvias, Boris generará condiciones de viento significativo en las costas del Pacífico mexicano.
El organismo meteorológico prevé vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas de Guerrero.
Para Michoacán y el occidente de Oaxaca se esperan vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora.
En tanto, las costas de Jalisco y Colima registrarán vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
Respecto al oleaje, se pronostican alturas de entre cuatro y cinco metros en las costas de Michoacán, Guerrero y el occidente de Oaxaca.
En Jalisco y Colima, las olas podrían alcanzar entre tres y cuatro metros de altura.
MANTIENEN ZONA DE PREVENCIÓN POR EFECTOS DE TORMENTA TROPICAL
Ante la evolución del sistema, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene activa una zona de prevención por efectos de tormenta tropical.
La medida comprende el tramo costero que va desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.
Las autoridades continúan monitoreando la trayectoria y evolución de Boris debido a su cercanía con las costas mexicanas y a los efectos que podría generar durante las próximas horas.
SMN INFORMA QUE SE FORMÓ LA DEPRESIÓN TROPICAL TRES-E
De manera paralela, el Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la formación de la depresión tropical Tres-E en aguas del Pacífico oriental.
A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se ubicaba a aproximadamente 680 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala.
La nueva depresión tropical registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el norte a 11 kilómetros por hora.
El SMN precisó que, por el momento, la depresión tropical Tres-E no genera efectos sobre territorio mexicano, aunque permanecerá bajo vigilancia debido a su evolución en el océano Pacífico.
Las autoridades meteorológicas continuarán emitiendo actualizaciones conforme cambien las condiciones de ambos sistemas tropicales.