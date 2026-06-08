PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila

PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila

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Alonso Flores Ramírez
por Alonso Flores Ramírez

La próxima legislatura estatal reducirá el número de bancadas representadas y se reconfigura con la llegada de Nuevas Ideas y el crecimiento de UDC

Coahuila
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Partidos nacionales que tienen escaños en el actual Congreso del Estado como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se quedarán sin lugares en la próxima legislatura.

Esto de acuerdo a proyecciones basadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2026 (PREP) con corte a las 23:00 horas de este domingo y a espera de resultados oficiales.

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En el caso del PRD, era conocido que perdería sus escaños luego de perder el registro nacional en 2024 y por tanto no haber participado en esta elección.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vive-coahuila-eleccion-historica-para-renovar-el-congreso-del-estado-participacion-para-elegir-diputados-supera-el-50-AD21222222

Al ir sin alianza, el PAN se quedó debajo del tres por ciento de la votación, luego de haber ganado cinco escaños en la actual legislatura.

Una tónica similar le ocurriría al PVEM que, sin sumarse a ninguna alianza, perdió el único lugar que tenía en la legislatura coahuilense.

En sentido contrario, a UDC le sirvió aliarse al PRI, pues obtuvo dos escaños, uno más que en el Congreso actual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/nuevo-congreso-en-coahuila-seis-de-las-y-los-ganadores-repetiran-en-la-legislatura-PD21221916

Nuevas Ideas, un partido nuevo, se perfila para tener dos escaños en el Congreso, mientras que Morena y PT mantendrán sus lugares, cinco y uno, respectivamente.

MOVIMIENTO CIUDADANO VUELVE A QUEDARSE FUERA

A pesar de repetir la fórmula de postular candidaturas con fuerte presencia en redes, Movimiento Ciudadano volvió a obtener menos del tres por ciento de la votación. Una vez más se perfila fuera del Congreso coahuilense.

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CONGRESO DE COAHUILA
Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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