$!PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila

Partidos nacionales que tienen escaños en el actual Congreso del Estado como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se quedarán sin lugares en la próxima legislatura. Esto de acuerdo a proyecciones basadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2026 (PREP) con corte a las 23:00 horas de este domingo y a espera de resultados oficiales.

En el caso del PRD, era conocido que perdería sus escaños luego de perder el registro nacional en 2024 y por tanto no haber participado en esta elección.

Al ir sin alianza, el PAN se quedó debajo del tres por ciento de la votación, luego de haber ganado cinco escaños en la actual legislatura.

Una tónica similar le ocurriría al PVEM que, sin sumarse a ninguna alianza, perdió el único lugar que tenía en la legislatura coahuilense. En sentido contrario, a UDC le sirvió aliarse al PRI, pues obtuvo dos escaños, uno más que en el Congreso actual.

Nuevas Ideas, un partido nuevo, se perfila para tener dos escaños en el Congreso, mientras que Morena y PT mantendrán sus lugares, cinco y uno, respectivamente.

MOVIMIENTO CIUDADANO VUELVE A QUEDARSE FUERA A pesar de repetir la fórmula de postular candidaturas con fuerte presencia en redes, Movimiento Ciudadano volvió a obtener menos del tres por ciento de la votación. Una vez más se perfila fuera del Congreso coahuilense.