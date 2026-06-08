Mario Bezares rompe el silencio en caso del asesinato de Paco Stanley... ¿Qué dijo sobre nuevo documental?

El asesinato de Paco Stanley continúa siendo uno de los episodios más polémicos de la televisión mexicana. A 27 años del crimen, una nueva producción documental ha vuelto a colocar el caso en el centro de la atención pública.

Se trata de Testigos: la verdad tiene voz, Caso Paco Stanley, una serie documental que presenta testimonios inéditos de exagentes relacionados con las investigaciones y que promete aportar información que no había sido difundida anteriormente.

El estreno del material provocó reacciones inmediatas, especialmente de quienes fueron señalados durante el proceso judicial. Entre ellos, el conductor Mario Bezares, quien permaneció más de un año en prisión acusado de participar en el crimen y posteriormente fue absuelto por falta de pruebas.

“OJALÁ SEAN PRUEBAS FEHACIENTES”: LA POSTURA DE BEZARES

Tras ver el documental, Bezares concedió una entrevista al programa Ventaneando, donde expresó su esperanza de que la información presentada pueda contribuir a esclarecer definitivamente el caso.

El conductor insistió en que los testimonios mostrados deben estar respaldados por evidencia sólida y llegar formalmente a las autoridades para que puedan ser considerados dentro de una investigación judicial.

“Ojalá y sean pruebas fehacientes y que sea totalmente verídico, para que lo lleven a la fiscalía. Yo creo que este caso no se ha concretado”.

Sus declaraciones reflejan una postura que ha sostenido durante años: la necesidad de conocer quién ordenó realmente el asesinato y por qué ocurrió.

Además, dejó claro que el documental podría representar una oportunidad para que las autoridades revisen nuevamente un expediente que, pese al paso del tiempo, continúa abierto.

LOS TESTIMONIOS QUE APUNTAN A NUEVOS RESPONSABLES

La producción fue realizada por el productor Juan Carlos Uribe y la periodista Arleth Garibay. Su principal atractivo radica en los testimonios de tres exagentes de la Policía Federal de Jalisco que aseguran tener conocimiento directo sobre los hechos.

Uno de los personajes centrales es Jorge Godoy, exagente judicial identificado con el código J33 o “El Policiaco”, quien asegura contar con información relevante sobre la planeación del atentado.

De acuerdo con los responsables del documental, los testimonios revelan quién habría ordenado el crimen, cuáles fueron los presuntos motivos y quién ejecutó los disparos contra Stanley.

Uno de los exagentes afirma incluso haber estado presente cuando se dio la orden para ejecutar al conductor, una declaración que ha generado gran interés entre la opinión pública.

“FUIMOS VÍCTIMAS DE UN SISTEMA”

Durante la entrevista, Bezares destacó que los testimonios incluidos en el documental descartan cualquier participación suya o de Paola Durante en el homicidio.

“Son dos personas exagentes judiciales de Jalisco que mencionan que estuvieron ahí en ese momento cuando dieron la orden. Ellos mismos dicen que nosotros, tanto Paola como yo, no tenemos absolutamente nada que ver ahí”.

El conductor también recordó las consecuencias personales que enfrentó tras ser acusado y encarcelado por el caso.

Días antes, en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, expresó el impacto que aquellos acontecimientos dejaron en su vida.

“Fuimos víctimas de un sistema, víctimas de una administración mal hecha y esos años que pasamos no se pueden recuperar”.

Las palabras reflejan una herida que, según ha reconocido en distintas ocasiones, permanece abierta pese a haber sido absuelto judicialmente.

UN CRIMEN QUE SIGUE SIN RESPUESTAS DEFINITIVAS

El asesinato de Paco Stanley ocurrió el 7 de junio de 1999 a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en Periférico Sur, en la Ciudad de México.

El conductor se disponía a subir a su camioneta cuando fue atacado a balazos. La unidad recibió más de veinte impactos de arma de fuego y cuatro de ellos alcanzaron su cabeza, provocando su muerte inmediata.

Durante el ataque también resultó herido su compañero Jorge Gil, mientras que un comensal que se encontraba cerca perdió la vida a consecuencia de una bala perdida.

Las investigaciones derivaron en la detención de Mario Bezares, Paola Durante y Jorge García Escandón. Sin embargo, todos recuperaron su libertad después de que las autoridades determinaran que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones.

LA TEORÍA QUE PRESENTA EL DOCUMENTAL

Uno de los aspectos más controvertidos de la producción es la hipótesis que señala a Juan José Esparragoza Moreno, conocido como “El Azul”, como presunto autor intelectual del crimen.

Según el documental, el fundador del llamado Cártel de Sinaloa habría ordenado el asesinato debido a supuestas deudas económicas que Stanley no logró saldar.

Los productores sostienen que esta línea de investigación surge de los testimonios recopilados para el proyecto. Sin embargo, la teoría no ha derivado en una resolución judicial definitiva.

Por su parte, Paola Durante reaccionó con emoción tras conocer el contenido de la producción.

“Estoy feliz, me siento por fin libre, liberada. Gracias a los testigos que por fin hablaron, de verdad se los agradezco con el alma”.

DATOS CURIOSOS DEL CASO PACO STANLEY

• El asesinato de Paco Stanley ocurrió el 7 de junio de 1999, una fecha que sigue siendo recordada por la televisión mexicana.

• El caso provocó una de las coberturas mediáticas más extensas en la historia reciente del país.

• Mario Bezares y Paola Durante permanecieron más de un año en prisión preventiva antes de ser absueltos.

• Ninguna persona ha recibido una condena definitiva como autor intelectual del crimen.

• A casi tres décadas de los hechos, el expediente continúa siendo uno de los casos sin resolver más conocidos de México.

La aparición de nuevos testimonios y la difusión del documental han vuelto a poner sobre la mesa preguntas que permanecen abiertas desde 1999. Mientras tanto, el asesinato de Paco Stanley continúa siendo un caso marcado por las dudas, las versiones encontradas y la ausencia de una sentencia firme que esclarezca completamente lo ocurrido.