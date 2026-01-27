Trump dice que Kristi Noem no renunciará y asegura que se supervisará la indagación de Minnesota

Internacional
/ 27 enero 2026
    Trump dice que Kristi Noem no renunciará y asegura que se supervisará la indagación de Minnesota
    Fue ayer que el gobernador de Minnesota exigió al presidente Donald Trump, realizar una indagación imparcial sobre la muerte de Priett. FOTO: AP.

La Secretaria de Seguridad Nacional ha sido muy cuestionada por su papel tras el tiroteo mortal en Minnesota que acabó con la vida de Alex Pretti

WASHINGTON.- Pese al tiroteo en Minnesota, donde un hombre murió, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la labor de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y aseguró que no va a renunciar a su cargo.

“Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó Trump antes de dirigirse a Iowa a un acto que se incluye ya en la campaña de las elecciones de medio mandato.

TE PUEDE INTERESAR: Se teme que murieron más de 300 migrantes que intentaban llegar a Italia cuando azotaba el ciclón Harry las costas

Fue hoy que Trump, aseguró este martes que va a supervisar una “gran investigación” sobre la muerte de Alex Pretti por disparos de agentes federales en Minneapolis, un suceso que ha despertado indignación en el país y que ha llevado a la Casa Blanca a rebajar su agresiva campaña de redadas migratorias en la ciudad.

Cabe recordar que tras los hechos, la secretaría acusó a la víctima, que falleció por disparos de agentes de inmigración, de “terrorismo doméstico”, situación que ha causado polémica.

Pese a que se trata de el segundo ciudadano norteamericano que muere por disparos de agentes federales en lo que va de año, la Casa Blanca ha evitado pedir disculpas por las acusaciones contra la víctima y por los operativos.

Esto ha llevado a los demócratas a iniciar una campaña para lograr la destitución parlamentaria de la secretaria de Seguridad Nacional, situación que se ha traducido en un gesto claro de descontento hacia la política migratoria de la administración Trump.

Noem ha quedado retratada ante la opinión pública como símbolo de la posición más dura en el despliegue de las tropas en Minnesota, ya que el propio Trump ha matizado su postura al enviar a su zar fronterizo, Tom Homan, para relevar como interlocutor con las autoridades locales al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que ha liderado las redadas masivas en Minneapolis desde hace tres semanas.

La situación ha alcanzado tal importancia que el gobernador republicano Greg Abbott o el congresista Ted Cruz, han exigido una investigación profunda e independiente sobre la muerte de Pretti.

