Se teme que murieron más de 300 migrantes que intentaban llegar a Italia cuando azotaba el ciclón Harry las costas

Internacional
/ 27 enero 2026
    Se teme que murieron más de 300 migrantes que intentaban llegar a Italia cuando azotaba el ciclón Harry las costas
    En una tragedia separada la semana pasada, se presume que dos niñas gemelas de un año de Guinea murieron en la costa de la isla siciliana de Lampedusa. ESPECIAL

Estiman que 380 personas pueden haberse ahogado la semana pasada

Hasta 380 personas podrían haberse ahogado intentando cruzar el Mediterráneo la semana pasada cuando el ciclón Harry azotó el sur de Italia y Malta, dijo la guardia costera italiana, mientras que las autoridades maltesas confirmaron un naufragio con la pérdida de 50 vidas.

Sólo una persona, que estaba hospitalizada en Malta, sobrevivió al naufragio, ocurrido el viernes.

El hombre estuvo en el mar durante 24 horas, supuestamente aferrado a los restos del barco, antes de ser rescatado por un buque mercante. Dijo creer que todos los demás a bordo, que había zarpado de Túnez el 20 de enero, habían fallecido, según Alarm Phone, una organización que gestiona una línea directa para personas en peligro en el mar.

En una tragedia separada la semana pasada, se presume que dos niñas gemelas de un año de Guinea murieron en la costa de la isla siciliana de Lampedusa después de que un barco abarrotado en el que viajaban fuera azotado por el ciclón Harry, según la unidad de Italia para la respuesta de migrantes y refugiados de Unicef.

La guardia costera italiana estima que otras 380 personas que zarparon desde Túnez durante el ciclón, que generó enormes olas en el Mediterráneo, también podrían haberse ahogado. La guardia costera ha estado buscando ocho embarcaciones que fueron botadas por traficantes de personas desde la ciudad portuaria tunecina de Sfax durante los últimos 10 días, a pesar de las peligrosas condiciones.

Según cifras del Ministerio del Interior de Italia, 66.296 personas llegaron en barco a las costas italianas durante 2025, lo que representa una ligera caída respecto al año anterior, pero aproximadamente la mitad del número de llegadas en 2023, cuando el gobierno de extrema derecha de Italia reforzó o promulgó acuerdos con Libia y Túnez para detener el flujo.

Hay menos barcos de rescate de ONG operando en el Mediterráneo debido a una ofensiva del gobierno italiano, que incluye multas y un mandato de desembarcar a las personas rescatadas en puertos distantes en lugar de llevarlas a otros más cercanos, como en Sicilia.

A pesar de las medidas de línea dura, todavía hay gente que intenta el arriesgado viaje desde el norte de África en busca de refugio en Europa.

Italia es uno de los principales puntos de desembarque, y la ruta del Mediterráneo central se considera una de las más peligrosas del mundo.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU ha registrado al menos 25.600 muertes y desapariciones de personas que intentan cruzar desde 2014.

La mayoría de las muertes o desapariciones se atribuyen a embarcaciones que zarpan desde Túnez o Libia.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

