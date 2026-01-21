Trump dice que si los presidentes de Rusia y Ucrania no logran acuerdo ahora ‘serán estúpidos’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 21 enero 2026
    Trump dice que si los presidentes de Rusia y Ucrania no logran acuerdo ahora ‘serán estúpidos’
    Trump aseguró que los dos mandatarios quieren alcanzar un acuerdo, e incluso se atrevió a aventurar que están ‘razonablemente cerca AP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski

DAVOS.- El presidente Donald Trump dijo este miércoles en el Foro de Davos (Suiza) que las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania “se encuentran en un punto decisivo” y que si los líderes de ambos países no logran el acuerdo, serían “estúpidos”.

“Creo que (Volodímir Zelenski y Vladímir Putin) han llegado a un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo y, si no lo hacen, son estúpidos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Trump traería de vuelta la industria automotriz de Canadá, México y Japón a EU

Ante los líderes políticos y económicos que participan en Davos, el mandatario estadounidense subrayó que existe “un odio tremendo” entre ambos y volvió a insistir en la necesidad de alcanzar la paz para “salvar millones de vidas”.

“Creo que puede decir que estamos razonablemente cerca”, dijo.

Trump, que dijo que se reuniría con Zelenski, quien anunció que no acudiría a Davos, aseguró que lo que ha ocurrido es que, en ocasiones, Estados Unidos alcanza un acuerdo con Rusia y Ucrania lo rechaza y que en otras su Administración establece una condiciones con Kiev y Moscú no las acepta.

“Estoy tratando con el presidente (Vladímir) Putin y él quiere llegar a un acuerdo, creo. Estoy tratando con el presidente Zelenski y creo que él quiere llegar a un acuerdo, me reuniré con él hoy. Quizás esté entre el público en este momento”, afirmó en el Foro de Davos, después de que Zelenski explicara que no había viajado a Suiza y permanecía en Kiev con el fin de gestionar la crisis energética provocada por los últimos ataques rusos.

Poco después de las palabras de Trump, Dmitró Litvin, asesor de comunicaciones del jefe de Estado, insistió en que Zelenski estaba en Kiev.

El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, tiene previsto reunirse mañana en Moscú con Putin para reconducir las negociaciones de paz en Ucrania.

Witkoff, que se encuentra en Davos, viajará el jueves a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya le acompañó en su última reunión en el Kremlin.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Acuerdos
Cese Al Fuego
Muertes

Localizaciones


Estados Unidos
Rusia
Ucrania

Personajes


Donald Trump
Vladímir Putin
Volodímir Zelenski

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
Una balacera en la unidad habitacional de Tlatelolco dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años y un policía. El presunto agresor es un niño de 13 años que fue detenido por la SSC.

Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco
El exponente del regional mexicano llegará a la capital coahuilense con sus éxitos.

Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El primer teaser de Amos del Universo confirma el regreso cinematográfico de He-Man. Fantasía, acción y nostalgia marcan una adaptación live action que llegará a cines en junio de 2026.

Regresa He-Man en live action... revelan primer avance de ‘Amos del Universo’

Mr. Iguana forma parte del elenco que se presentará en Saltillo, luego de su reciente aparición en funciones de la WWE en Estados Unidos.

Ruta Norte de Lucha Libre AAA hará parada en Saltillo el 21 de marzo