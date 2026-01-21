Trump traería de vuelta la industria automotriz de Canadá, México y Japón a EU

Donald Trump comentó en su participación en el Foro Económico Mundial 2026 que seguirán los anuncios sobre “cosas fenomenales” como es el caso de las plantas automotrices que “están regresando a los Estados Unidos” desde Canadá, México y Japón para incentivar mayores inversiones en EU.

El titular del ejecutivo estadounidense, después de ser cuestionado sobre el crecimiento económico de Estados Unidos (EU), mencionó que una preocupación importante es la inflación pero, “el crecimiento no significa inflación. Hemos tenido un crecimiento tremendo con una inflación muy baja. De hecho, el crecimiento puede combatir la inflación, el crecimiento adecuado”.

Trump insistió en que este crecimiento va de la mano con las inversiones que su administración está manteniendo al construir “miles de negocios” con un valor de “18 billones de dólares” en EU, entre ellas, las plantas de la industria automotriz:

“Cientos de grandes fábricas, plantas automotrices están regresando a los Estados Unidos. Vienen de Canadá, vienen de México, de Japón. Japón está viniendo y construyendo plantas aquí para evitar los aranceles. Vienen de China, vienen de todas partes del mundo. Tenemos más plantas construyéndose ahora —plantas de autos— de las que jamás hayamos tenido, incluso en el apogeo de los años 40 y 50”, declaró Trump.

T-MEC Y EL “SISTEMA DE MANUFACTURA INTEGRADO”

La reindustrialización de las empresas automotrices estadounidenses que anuncia Trump “no será barata”, como lo mencionó Eurasia Group al analizar el panorama mundial en materia económica y de política internacional.

Esta firma internacional reconoce la posibilidad de que sea posible la relocalización de la industria automotriz de marcas como Ford o GM que menciona Trump.

Sin embargo, el CEO de Ford, Jim Farley, comentó que la industria automotriz entre Canadá, EU y México es “un sistema de manufactura integrado”, cuando fue cuestionado sobre la renegociación del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los comentarios de Trump sobre lo irrelevante que le parece el T-MEC..

TRUMP Y EL DISCURSO DE LA ESN

La administración Trump publicó el 4 de diciembre de 2025 lo que sería la “hoja de ruta” sobre política económica e internacional que Estados Unidos llevaría a cabo: la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN).

Una de las prioridades de la ESN es la economía interna de EU por medio de las relocalizaciones de las cadenas de producción que favorezcan a los trabajadores estadounidenses, enfocándose en la producción industrial, así como en cadenas de valor del sector militar y tecnológico.

La ESN es un “corolario de Trump a la Doctrina Monroe”, por lo que esta postura política de seguridad nacional de EU en los discursos del mandatario estadounidense se hará más presente a lo largo del tiempo.