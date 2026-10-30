Trump estalló tras conocer el contrato de 50 millones de dólares de una exabogada suya

Molesto por la magnitud de un contrato firmado por Alina Habba Mildon con la familia de un hombre venezolano adinerado que buscaba un indulto, el presidente dijo a sus aliados que quería que parte del dinero se destinara a su futura biblioteca presidencial. El presidente Donald Trump estalló la semana pasada tras enterarse de que una de sus exabogadas, Alina Habba Mildon, consiguió un contrato por más de 50 millones de dólares para trabajar para una familia multimillonaria venezolana.

Enojado por el monto del acuerdo de Mildon, Trump ha dicho a asesores y aliados que ella debería donar una parte de ese dinero a su futura biblioteca presidencial u otra entidad relacionada con Trump, según varias personas informadas sobre las conversaciones. Su molestia se produjo en respuesta a un reportaje de The New York Times que señalaba que Mildon, mientras trabajaba como asesora en el Departamento de Justicia, había firmado el año pasado un contrato para desempeñarse como abogada general, con una remuneración extraordinariamente elevada, para una empresa fundada por la hija de Julio Herrera Velutini, quien en ese momento buscaba un indulto de Trump.

Trump dijo a por lo menos un aliado que la familia Herrera no debería pagar el resto del contrato. Ese mensaje llegó a la familia, dijeron las personas. Mildon, quien anteriormente había trabajado como abogada personal de Trump y después se desempeñó brevemente como fiscala federal en Nueva Jersey, firmó un contrato por cuatro años. No está claro si la familia podría terminarlo anticipadamente. Trump también llamó a Mildon para hablar sobre el acuerdo, pero no se sabe si le pidió explícitamente que hiciera una donación o si solo se lo sugirió a otras personas.

Mildon no respondió a las preguntas sobre su conversación con Trump ni sobre si había comprometido algún dinero para la biblioteca u otras causas relacionadas con el presidente. La familia Herrera tampoco respondió a las solicitudes de comentarios sobre si planea hacer algún cambio en la contratación de Mildon. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre las llamadas de Trump.

El contrato estipula que la familia Herrera pague a Mildon 10 millones de dólares al año durante cuatro años, además de una variedad de bonificaciones. En total, incluidas estas bonificaciones, tenía garantizados más de 50 millones de dólares a lo largo de cuatro años, según entrevistas y documentos obtenidos por el Times. Mildon comenzó formalmente su trabajo para la familia el 1 de enero. Semanas después, Trump concedió a Herrera un indulto total e incondicional por su delito menor de violación de las normas de financiamiento de campañas. Herrera había enfrentado cargos por el delito grave de soborno, pero llegó a un acuerdo de culpabilidad inusualmente indulgente en 2025. Mildon dijo anteriormente que no desempeñó ningún papel en el indulto de Herrera. La empresa que contrató a Mildon, Concord Partners, no tiene un perfil público y sus actividades siguen sin estar claras, incluso para algunas personas vinculadas al imperio empresarial de los Herrera.

En llamadas con sus aliados la semana pasada, Trump se enfureció por la magnitud del contrato y dijo que quería que Mildon destinara una parte del dinero a alguna de sus causas. Trump también habló la semana pasada con Christopher Kise, uno de sus exabogados, sobre el artículo del Times y preguntó por el trabajo de Mildon para la familia Herrera. Kise también se desempeñó como abogado de Herrera y trabajó en su caso de indulto. Kise se negó a hacer comentarios sobre una conversación privada.

En ocasiones, Trump se ha irritado ante la posibilidad de que sus asesores ganen dinero aprovechando su acceso a él, y ha arremetido contra sus asistentes cuando se hacen públicas sus elevadas tarifas de consultoría. A principios de este mes, Trump se distanció de dos de sus principales asesores, quienes están guiando la estrategia del Partido Republicano para las elecciones intermedias, luego de que el Times reportara que ambos, James Blair y Chris LaCivita, recibieron cada uno cientos de miles de dólares por asesorar a la República Srpska, un gobierno balcánico prorruso.

Tras la condena pública de Trump, Blair y LaCivita dijeron que donarían al fondo de la biblioteca presidencial del mandatario los honorarios que recibieron por asesorar al gobierno. Trump insinuó a los reporteros que no les pidió explícitamente a ambos que hicieran las donaciones. “Tomaron el dinero y se lo dieron esencialmente a una organización benéfica”, dijo, y agregó: “Creo que fue algo muy amable de su parte”.