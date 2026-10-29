Kansas City: una franquicia marcada por escándalos, acusaciones y segundas oportunidades

La llegada de Justin Tucker a los Kansas City Chiefs, anunciada el 28 de octubre de 2026, no solamente representa una alternativa para resolver los problemas del equipo con los goles de campo. También reabre el debate sobre la relación entre el rendimiento deportivo, la responsabilidad individual y la tolerancia de las franquicias de la NFL ante los escándalos de sus jugadores. Tucker, considerado durante años uno de los mejores pateadores de la liga, fue acusado por 16 masajistas de conductas sexuales inapropiadas durante sesiones realizadas entre 2012 y 2016. El jugador negó las acusaciones, pero la NFL lo suspendió durante 10 partidos en 2025 por infringir su política de conducta personal. Es importante hacer una precisión: los reportes consultados señalan que Tucker no fue acusado penalmente ni demandado civilmente por estos hechos. Por tanto, no es correcto presentar el caso como una serie de demandas judiciales por acoso sexual. Lo que sí existe es un conjunto de señalamientos públicos, la negativa del jugador y una sanción disciplinaria de la NFL. La decisión de Kansas City de incorporarlo a su escuadra de prácticas ocurre en medio de una temporada complicada para Harrison Butker, y plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los Chiefs para mantener su competitividad?

El caso de Tucker, sin embargo, no es el primero que coloca a la organización bajo los reflectores por los antecedentes extradeportivos de quienes visten sus colores. En los últimos años, varios jugadores actuales y anteriores de Kansas City han protagonizado episodios que van desde agresiones captadas en video hasta investigaciones por violencia doméstica, accidentes viales y acusaciones de crueldad animal. KAREEM HUNT: LA IMAGEN QUE OBLIGÓ A LOS CHIEFS A DESPEDIR A SU ESTRELLA Uno de los episodios más contundentes ocurrió en noviembre de 2018, cuando los Chiefs cortaron a Kareem Hunt, quien venía de convertirse en una de las figuras ofensivas más importantes del equipo. El incidente se remontaba a febrero de ese año, cuando una mujer denunció una confrontación en un hotel de Cleveland. La policía investigó el caso, pero no presentó cargos. La situación adquirió otra dimensión cuando el portal TMZ difundió un video de vigilancia en el que se observaba a Hunt empujar a la mujer y patearla cuando estaba en el suelo. La grabación desmintió la versión incompleta que el corredor había proporcionado a la organización. Los Chiefs anunciaron su despido después de conocer el video y señalaron que el jugador no había sido sincero durante las conversaciones internas. Hunt también ofreció disculpas públicas por su comportamiento.

En marzo de 2019, la NFL le impuso una suspensión de ocho partidos por infringir la política de conducta personal. Más adelante regresó a la liga con Cleveland y, en 2024, volvió a Kansas City mediante su escuadra de prácticas. El caso dejó una pregunta que reaparecería con otros jugadores: ¿la separación de una estrella representa una postura definitiva de la organización o una medida que puede revertirse cuando el futbolista vuelve a ser útil deportivamente? TYREEK HILL: UNA HISTORIA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y POLÉMICAS Antes de convertirse en una de las figuras más explosivas de la NFL, Tyreek Hill ya tenía antecedentes judiciales por violencia doméstica. En diciembre de 2014, mientras estudiaba en Oklahoma State, fue arrestado después de un incidente con su entonces pareja, Crystal Espinal, quien estaba embarazada. Ella denunció que Hill la golpeó y la estranguló. En agosto de 2015, el jugador se declaró culpable de agresión doméstica por estrangulamiento y recibió tres años de libertad condicional, además de la obligación de participar en un programa de prevención de violencia doméstica. Pese a esos antecedentes, Kansas City lo seleccionó en la quinta ronda del Draft de 2016. Hill terminó convirtiéndose en uno de los receptores más destacados de la franquicia. En 2019, una nueva investigación volvió a ponerlo en el centro de la controversia. Las autoridades investigaron lesiones en el brazo de su hijo de tres años, incluida una fractura. La fiscalía del condado de Johnson anunció que no presentaría cargos contra Hill ni contra Espinal por maltrato infantil, aunque indicó que la investigación había establecido que ocurrió un delito y que el caso seguía abierto en ese momento. La controversia también incluyó la difusión de una grabación de audio en la que se escuchaba una conversación entre Hill y Espinal sobre las lesiones del menor. El episodio generó fuertes cuestionamientos sobre la manera en que la organización había manejado el caso. Hill dejó Kansas City en 2022, cuando fue traspasado a los Miami Dolphins. Su trayectoria con los Chiefs quedó marcada tanto por sus extraordinarios resultados deportivos como por las controversias que acompañaron sus primeros años en la liga. FRANK CLARK: ANTECEDENTES DE VIOLENCIA Y UN ARRESTO POR ARMAS Kansas City también apostó por Frank Clark, un defensivo de alto nivel que llegó procedente de Seattle en 2019 mediante un intercambio que incluyó una importante inversión económica. Sin embargo, su historial ya incluía un caso de violencia doméstica ocurrido en 2014, cuando jugaba futbol americano universitario en Michigan. Clark fue arrestado después de una disputa con su entonces pareja en un hotel de Ohio. Las versiones recogidas por la policía describían una confrontación física. Posteriormente, los cargos de violencia doméstica fueron reducidos y Clark se declaró culpable de un cargo menor relacionado con conducta desordenada persistente. La universidad lo expulsó de su equipo.

Años después, cuando ya pertenecía a los Chiefs, enfrentó otro problema legal relacionado con armas de fuego. En junio de 2021 fue arrestado en California por posesión de un arma oculta. En 2022 se declaró sin oposición a dos cargos menores relacionados con la posesión de armas de asalto y recibió un año de libertad condicional y 40 horas de servicio comunitario. La NFL lo suspendió dos partidos en 2022 por infringir su política de conducta personal. Clark fue una pieza importante de la defensa de Kansas City durante su camino hacia el título del Super Bowl LIV y en las siguientes temporadas. Su caso ilustra cómo una organización puede mantener a un jugador de alto rendimiento pese a antecedentes y problemas extradeportivos, aunque las circunstancias de cada caso sean distintas. RASHEE RICE: VELOCIDAD, CHOQUE MÚLTIPLE Y ABANDONO DEL LUGAR En marzo de 2024, Rashee Rice protagonizó uno de los casos más graves de imprudencia al volante relacionados con un jugador de los Chiefs. El receptor estuvo involucrado en un choque múltiple ocurrido en una autopista de Dallas, donde dos vehículos deportivos circulaban a gran velocidad. Los investigadores determinaron que Rice conducía una camioneta Lamborghini Urus y que alcanzó aproximadamente 119 millas por hora, unos 191 kilómetros por hora, antes del impacto. El accidente provocó una reacción en cadena que involucró varios vehículos y dejó personas lesionadas. Rice y el otro conductor implicado abandonaron el lugar sin comprobar el estado de los afectados.

En julio de 2025, Rice se declaró culpable de dos delitos graves de tercer grado: colisión con lesiones corporales graves y carreras en carretera que ocasionaron lesiones. Fue sentenciado a 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional, además de quedar obligado a cubrir gastos médicos de las víctimas. El caso también tuvo consecuencias civiles, con demandas relacionadas con las lesiones y los daños ocasionados por el accidente. A diferencia de una polémica derivada de opiniones personales, aquí hubo consecuencias judiciales concretas. El episodio puso en entredicho la responsabilidad de un jugador joven que tenía ante sí la oportunidad de consolidarse como una de las principales armas ofensivas de Patrick Mahomes. La pregunta para Kansas City fue cómo gestionar el futuro de un receptor importante mientras enfrentaba las consecuencias legales de sus decisiones. JUSTYN ROSS: ACUSACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SUSPENSIÓN En octubre de 2023, el receptor Justyn Ross fue arrestado en Kansas después de un incidente con su entonces pareja. Inicialmente enfrentó cargos relacionados con violencia doméstica y daños a la propiedad, incluido un cargo por daños que en un principio se consideró grave. El caso tuvo consecuencias inmediatas en su situación deportiva. Ross quedó fuera de la actividad del equipo mientras avanzaba el procedimiento y fue colocado en la lista de exentos del comisionado de la NFL. En noviembre de 2023, los fiscales y la defensa alcanzaron un acuerdo de desviación procesal que contemplaba los cargos. En diciembre, la liga anunció una suspensión de seis partidos por violar su política de conducta personal, tomando en cuenta el tiempo que Ross ya había permanecido en la lista de exentos. Es importante distinguir el desenlace de este caso de una condena penal: el acuerdo de desviación no debe presentarse automáticamente como una declaración de culpabilidad ni como una sentencia condenatoria. El episodio volvió a poner en el debate la manera en que la NFL y los equipos administran los casos de conducta personal, especialmente cuando involucran a jugadores jóvenes que todavía buscan establecerse profesionalmente. ISAIAH BUGGS: MALTRATO ANIMAL Y OTROS PROBLEMAS LEGALES El caso de Isaiah Buggs es uno de los más delicados por la naturaleza de los hechos que llegaron a los tribunales. El liniero defensivo firmó con Kansas City en 2024, pero nunca llegó a disputar un partido oficial con el equipo. En mayo de ese año se entregó a las autoridades de Alabama después de ser acusado de dos delitos menores de crueldad animal. Las acusaciones se relacionaban con dos perros que estaban bajo su cuidado y que fueron encontrados en condiciones de abandono y desnutrición severa. Uno de los animales tuvo que ser sacrificado. En julio de 2024, Buggs fue declarado culpable de dos cargos de crueldad animal y recibió una sentencia de un año de trabajos forzados, con 60 días por cumplir y el resto suspendido bajo determinadas condiciones. La defensa anunció que apelaría la resolución. Además, en junio de ese año fue arrestado por cargos relacionados con violencia doméstica y allanamiento o ingreso ilegal. Esos señalamientos deben distinguirse de la condena por crueldad animal, pues no constituyen por sí mismos una sentencia por los otros hechos. Los Chiefs lo liberaron el 24 de junio de 2024, después de sus arrestos y antes del comienzo de la temporada. Su caso representa un ejemplo de cómo una contratación puede terminar abruptamente cuando surgen problemas legales graves antes de que el jugador siquiera debute con la franquicia. MATT ARAIZA: UNA ACUSACIÓN DE VIOLACIÓN QUE TERMINÓ EN LOS TRIBUNALES CIVILES En febrero de 2024, los Chiefs contrataron al pateador de despeje Matt Araiza, quien había sido señalado en una demanda civil relacionada con la presunta violación de una adolescente de 17 años durante una fiesta ocurrida en 2021, cuando jugaba en la Universidad Estatal de San Diego.