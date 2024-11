Trump ha dejado clara su opinión sobre los inmigrantes. ¿Impedirá que sigan viajando hacia Estados Unidos?

“Es una inversión muy alta”, dijo sobre el viaje al norte, que calculó que le costaría 2,500 dólares, más o menos los ahorros de un año. “Prefiero no arriesgarme”, añadió.

Sin embargo, algunas personas que se habían planteado el viaje dijeron que ya han decidido que la elección de Trump significa que no intentarán llegar a Estados Unidos, por medios ilegales o legales. Algunos dijeron que temían la deportación, o simplemente un clima poco acogedor.

Quintero, quien gana unos 20 dólares a la semana haciendo trabajos de limpieza, nunca presentó su solicitud. Le preocupaba dejar a su padre de 90 años, quien padece demencia, y ahora cree que Trump pondrá fin al programa.

“Ya ese sueño se esfumó. Me toca conformarme con quedarme”, dijo. “Me duele no conocer a mis nietos en persona, ni abrazarlos. Seguiré hablando con ellos por videollamada hasta que haya una nueva oportunidad”.

La migración en la frontera sur de EE. UU. alcanzó niveles récord bajo el gobierno de Biden, impulsada por la pobreza y los conflictos en países como Venezuela y Ecuador. Otro factor ha sido la creciente popularidad de una ruta a través del Tapón del Darién, la selva entre América del Sur y América del Norte que antaño constituía una formidable barrera física para quienes pretendían llegar a Estados Unidos.

Trump arremetió contra las políticas fronterizas y migratorias del gobierno de Biden, calificándolas de demasiado laxas. En la ruta hacia Estados Unidos durante los dos últimos años, muchos venezolanos han declarado a los periodistas del New York Times que parte de su decisión de emprender el viaje tuvo que ver con la creencia de que Biden había creado una política especial de entrada en la frontera para las personas procedentes de su país.

En 2022, las detenciones de migrantes en la frontera sur se dispararon hasta alcanzar los 2,2 millones, alimentando el descontento en Estados Unidos y convirtiéndose en uno de los temas centrales de las elecciones presidenciales de noviembre.

Los cruces en la frontera sur de EE. UU. se han ralentizado en los últimos meses, a medida que el gobierno de Biden tomaba medidas enérgicas, reduciendo las opciones para solicitar asilo y animando a los países de la ruta a dificultar el paso. El gobierno también ha ampliado los programas de entrada legal.

El gobierno mexicano ha dificultado especialmente la travesía de la nación, devolviendo a los migrantes que llegan al norte del país a regiones distantes del sur, y creando lo que un investigador denominó un “carrusel migratorio”.

En este bucle, los migrantes tienen que cruzar México una y otra vez para llegar a la frontera con EE. UU., desgastados en cada intento por grupos criminales que utilizan la violencia para extraer dinero. En algunos casos, se han convertido en víctimas de los funcionarios de migración e incluso de las fuerzas armadas.

Algunas personas que habían considerado la posibilidad de emigrar en los últimos meses dijeron que el creciente conocimiento de los riesgos de la ruta —y no la elección de Trump— les hizo desistir de emprender el viaje.

Berky Silva, de 49 años, que vive en una zona de clase trabajadora de Caracas, la capital venezolana, dijo que dos familiares, padre e hijo, se habían marchado recientemente a Estados Unidos, huyendo de una oleada de represión dentro del país.

La última vez que supo de ellos, a principios de noviembre, habían sido secuestrados en México y necesitaban 4000 dólares para ser liberados.

Enfrentarse a este tipo de violencia en la ruta, solo para enfrentarse a la “xenofobia o estar ilegal” una vez que llegara a Estados Unidos, dijo, “no es algo que quiero vivir”.

Algunos aspirantes a emigrantes dijeron que estaban contemplando la posibilidad de quedarse por un motivo distinto: varios venezolanos dijeron que consideraban la elección de Trump potencialmente positiva para su país.

Pensaban que el presidente entrante podría derrocar al autócrata de su nación, Nicolás Maduro, eliminando la necesidad de marcharse. (Los analistas afirman que es poco probable que esto ocurra).

Pedro Ron, un repartidor venezolano de 28 años que vive en Bogotá, la capital colombiana, dijo que su barrio estaba lleno de venezolanos celebrando el 6 de noviembre, el día después de la victoria de Trump.

“Todos lloramos cuando escuchamos el resultado”, dijo. Y añadió que todo mundo dijo que ojalá Trump “meta su mano de ayuda”.

Puede que hayan disminuido las detenciones en la frontera de Estados Unidos, pero sigue habiendo miles de personas que ya se dirigen a EE. UU. y muchas otras que afirman tener planes migratorios firmemente establecidos, independientemente de quién sea el presidente.

En Ecuador, Javier Olivo, de 50 años, trabajador del sector construcción de Guayaquil, una ciudad de la costa del Pacífico del país, dijo que, debido a los problemas de seguridad de su país —una industria del narcotráfico en expansión ha desatado una oleada de violencia—, llevaba años pensando en dirigirse a Estados Unidos.

Ahora, los frecuentes cortes de electricidad —causados por una sequía histórica que ha empeorado por el cambio climático— han aumentado su deseo de marcharse.

Aunque había oído que Trump planeaba tratar a los migrantes con “mano dura”, dijo que la decisión de irse a Estados Unidos con su esposa “ya está tomada”.

“Con la ayuda de Dios, esperemos que nos vaya bien por allá”, dijo. Su viaje está previsto para mayo.

Actualmente hay tres caravanas de migrantes en el sur de México que se dirigen al norte; la mayor de ellas tiene unas 1600 personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Se espera que en los próximos días se unan más caravanas, a las que los migrantes suelen unirse para protegerse de los grupos delictivos, dijo Luis Rey García Villagrán, defensor de los migrantes que ha ayudado a organizarlas durante años.

En un refugio de la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, Rosalba Magallón, de 45 años, dijo que solía vender quesadillas en el estado mexicano de Michoacán, hasta que los miembros de un cártel quemaron su casa cuando se negó a pagar las extorsiones.

No importaba que Trump estuviera a punto de convertirse en presidente, dijo. Teme que los pistoleros del cártel la hayan seguido hasta Tijuana, y piensa que Estados Unidos es el único lugar donde podría encontrar seguridad.

“Salí huyendo y ahora vivo en la incertidumbre”, dijo. “Obviamente, con la llegada de Trump, nos preocupa, pero tampoco puedo regresar”.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, está radicada en Bogotá, y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Colaboraron con la reportería Aline Corpus desde Tijuana, México; Jody García desde Ciudad de Guatemala; Sheyla Urdaneta desde Maracaibo, Venezuela; Isayen Herrera desde Caracas, Venezuela; y Thalíe Ponce desde Guayaquil, Ecuador. c. 2024 The New York Times Company.

