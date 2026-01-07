Trump margina a la oposición de Venezuela y deja al partido de Maduro en el poder

CARACAS.- Los partidarios de la oposición venezolana llevaban mucho tiempo esperando el día en que Nicolás Maduro no estuviera en el poder, un sueño que se cumplió cuando el ejército de Estados Unidos se llevó al autoritario líder. Pero aunque el presidente de Venezuela está en una cárcel en Nueva York por cargos de tráfico de drogas, los responsables de su represivo gobierno siguen al mando.

La oposición del país, respaldada por gobiernos republicanos y demócratas consecutivos en Estados Unidos, prometió durante años reemplazar inmediatamente a Maduro con uno de los suyos y restaurar la democracia en el país rico en petróleo.

Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les asestó un duro golpe al permitir que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumiera el poder.

“Es evidente que no les impresionó el tipo de realismo mágico etéreo de la oposición, según el cual, con solo dar un empujón a Maduro, se produciría un movimiento instantáneo hacia la democracia”, dijo David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane que lleva tres décadas estudiando Venezuela, con respecto al gobierno de Trump .

Estados Unidos capturó a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, en una operación militar el sábado, sacándolos de su hogar en una base militar en la capital de Venezuela, Caracas. Horas después, Trump dijo que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela y se mostró escéptico ante la posibilidad de que Machado pudiera ser alguna vez su líder.

“No tiene apoyo interno, ni respeto dentro del país”, dijo el mandatario a reporteros. “Es una mujer muy agradable, pero no la respetan”.

Irónicamente, los incesantes elogios de Machado al presidente estadounidense, como dedicarle su Nobel y apoyar las campañas de Washington para deportar a migrantes venezolanos y atacar a presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, le ha hecho perder algo de apoyo en el país.

La legítima ganadora de las presidenciales

Machado se convirtió en la principal figura de la oposición a Maduro en los últimos años, pero su gobierno le prohibió postularse a cargos públicos para evitar que lo desafiara —y probablemente lo derrotara— en las presidenciales de 2024. En su lugar, eligió al embajador retirado Edmundo González Urrutia para representarla en la boleta.

Funcionarios leales al partido gobernante declararon a Maduro como ganador apenas unas horas después del cierre de las urnas, pero la bien organizada campaña de Machado sorprendió a la nación al recopilar hojas de conteo detalladas que mostraban que González Urrutia había derrotado al mandatario por un margen de dos a uno.

Estados Unidos y otros países reconocieron al candidato de la oposición como el legítimo ganador.

Pero los venezolanos identifican a Machado, y no a González Urrutia, como la ganadora, y la carismática líder ha seguido siendo la voz de la campaña, buscando apoyo internacional e insistiendo en que su movimiento reemplazará a Maduro.

En su primera entrevista televisada desde la captura de Maduro, Machado elogió efusivamente a Trump y no reconoció su desprecio a la oposición en la última transición de poder.

“Hablé con el presidente Trump el 10 de octubre, el mismo día en que se anunció el premio, y no desde entonces”, dijo en declaraciones a la televisora Fox News el lunes. “Lo que ha hecho, como dije, es histórico, y es un gran paso hacia una transición democrática”.

Esperanzas de nuevas elecciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pareció retractarse el domingo de la afirmación de Trump de que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela. En varias entrevistas, Rubio insistió en que Washington utilizará el control de la industria petrolera venezolana para forzar cambios políticos, y calificó a su actual gobierno como ilegítimo. Venezuela alberga las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo.

Ni Trump ni Rodríguez han dicho cuándo, o incluso si, se celebrarán elecciones en el país.

La constitución venezolana exige que haya elecciones en un plazo de 30 días siempre que un presidente se vea “permanentemente incapacitado” para ejercer el cargo. Los motivos contemplados incluyen la muerte, la renuncia, la destitución o un “abandono” de funciones, según determine la Asamblea Nacional. El calendario electoral se siguió rigurosamente cuando el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, murió de cáncer en 2013.