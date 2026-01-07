$!ICE se involucra en tiroteo en Minneapolis; alcalde exige expulsión de agentes

Durante la mañana de este 7 de enero, un nuevo tiroteo se ha registrado en Estados Unidos. Esta vez, la ubicación fue entre las calles East 34th Street y Portland Avenue, en la ciudad de Minneapolis.

Según los reportes preliminares, en las agresiones armadas se observó la participación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, a través de un breve mensaje en X (antes Twitter) dijo: “Mi equipo de seguridad pública está trabajando para recopilar información sobre un tiroteo relacionado con ICE esta mañana”.

TIROTEO EN MINNEAPOLIS INVOLUCRA AL ICE Y ACUSACIONES DE FRAUDE

El referido medio de comunicación indicó que entre las agencias que atienden el atentado, están los US Marshals, US Border Patrol y la Policía de Minneapolis.

“La presencia de agentes federales de inmigración están causando caos en nuestra ciudad. Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato. Apoyamos firmemente a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, declaró el alcalde Jacob Frey.