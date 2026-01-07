ICE se involucra en tiroteo en Minneapolis; alcalde exige expulsión de agentes

Internacional
/ 7 enero 2026
    ICE se involucra en tiroteo en Minneapolis; alcalde exige expulsión de agentes
    Durante la mañana de este 7 de enero, un tiroteo se ha registrado en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. AP

“La presencia de agentes federales de inmigración están causando caos en nuestra ciudad”, defendió el alcalde de Minneappolis, Jacob Frey

Durante la mañana de este 7 de enero, un nuevo tiroteo se ha registrado en Estados Unidos. Esta vez, la ubicación fue entre las calles East 34th Street y Portland Avenue, en la ciudad de Minneapolis.

Según los reportes preliminares, en las agresiones armadas se observó la participación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, a través de un breve mensaje en X (antes Twitter) dijo: “Mi equipo de seguridad pública está trabajando para recopilar información sobre un tiroteo relacionado con ICE esta mañana”.

TIROTEO EN MINNEAPOLIS INVOLUCRA AL ICE Y ACUSACIONES DE FRAUDE

El referido medio de comunicación indicó que entre las agencias que atienden el atentado, están los US Marshals, US Border Patrol y la Policía de Minneapolis.

“La presencia de agentes federales de inmigración están causando caos en nuestra ciudad. Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato. Apoyamos firmemente a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, declaró el alcalde Jacob Frey.

VANGUARDIA

El atentado ocurre en un momento de tensión, en el que representantes estatales de Minnesota testifican activamente en una audiencia de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por republicanos.

Entre los temas que se discuten temas como fraude y mal uso de fondos federales. Esto, luego de que un creador de contenido conservador publicara en redes sociales un video en el que exhibe presunto fraude relacionado con el bienestar social de Minnesota en el ‘congelamiento’ de los pagos de cuidado infantil al estado.

Otros medios de comunicación confirman que agentes del ICE realizaban una ‘mega’ redada migratoria en la zona, que derivó en los hechos. En este sentido, conviene recordar un aviso del Departamento de Seguridad Nacional, emitido el pasado 6 de enero, en el que se informaba sobre una próxima operación migratoria extraordinaria con la participación de 2 mil agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul.

$!ICE se involucra en tiroteo en Minneapolis; alcalde exige expulsión de agentes

CONFIRMAN UNA MUJER MUERTA POR TIROTEO

Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del ICE, en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, acusó a la mujer de ser “una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos”, lo que consideró un “acto de terrorismo interno”, por lo que un agente de ICE que “temía por su vida”, realizó “disparos defensivos”.

“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, indicó la funcionaria en sus redes sociales.

Temas


Balaceras
Inseguridad
Redadas

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

