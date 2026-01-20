Trump tiene una salida simple en Groenlandia, pero no parece quererla

NUEVA YORK- El presidente de EE. UU. ha dejado claro que no está interesado en alcanzar acuerdos diplomáticos que seguramente lograrían sus objetivos declarados de defensa en el Ártico.

A medida que la lucha por el control de Groenlandia se intensifica, y con ella, la cuestión de si la alianza atlántica sufrirá una herida mortal, dos crudas realidades geopolíticas se han puesto de manifiesto.

La primera es que, durante años, todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte invirtieron insuficientemente en la seguridad del Ártico, mientras el deshielo de los glaciares, la actitud agresiva de las armadas china y rusa y la importancia crítica de los cables de comunicaciones submarinos hacían que uno de los paisajes más fríos de la Tierra fuera un lugar propicio para un renovado conflicto entre superpotencias.

La segunda es que el presidente Donald Trump no tiene intención de buscar una solución común a este problema que lleva tanto tiempo gestándose.

En lugar de ello, ha abierto deliberadamente lo que podría convertirse en la mayor brecha en los casi 77 años de historia de la alianza, una brecha que llevó al vicecanciller alemán a declarar el fin de semana que las naciones europeas “no debemos dejarnos chantajear” por la mayor potencia del grupo.

Incluso uno de los líderes favoritos de Trump, el presidente Alexander Stubb de Finlandia, cuyo país se apresuró a unirse a la alianza tras la invasión rusa de Ucrania, advirtió sobre una “peligrosa espiral descendente”.

Lo que hace que esta crisis sea tan notable como innecesaria es que parece fabricada deliberadamente por el propio Trump. Como posición inicial, ha dejado claro que no está interesado en alcanzar acuerdos diplomáticos que casi con toda seguridad lograrían sus objetivos declarados de defensa: más bases estadounidenses para vigilar la navegación china y rusa, y la ampliación de su todavía incipiente proyecto de defensa antimisiles “Cúpula Dorada”.

Hasta ahora no ha mostrado ningún interés en buscar salidas diplomáticas, o el tipo de asociaciones de defensa que la OTAN ha fomentado durante mucho tiempo. Cada vez que los europeos ofrecen soluciones —cualquiera que no implique una apropiación estadounidense directa del territorio danés—, Trump las rechaza y exige los 2166 millones de kilómetros cuadrados de Groenlandia, aunque la mayor parte esté cubierta por una capa de hielo.

De hecho, el enorme tamaño parece ser parte del atractivo. El hecho de que la mayor parte del territorio sea inhabitable no parece molestar a Trump. Es el máximo premio inmobiliario: un territorio unas tres veces mayor que Texas, y más grande que Alaska, que apenas tiene 1723 millones de kilómetros cuadrados.

Si Trump se impone, habrá conseguido la mayor adquisición de tierras en la historia de Estados Unidos, mayor incluso que la negociación del Secretario de Estado William H. Seward en 1867, cuando compró Alaska a Rusia por alrededor de 2 centavos el acre.

Para aumentar la presión sobre Dinamarca y sus aliados europeos, Trump ha recurrido rápidamente a su arma favorita de coerción económica: los aranceles. Un año después de que en su discurso de investidura advirtiera de que “nada se interpondrá” en su camino para llevar a cabo su programa “Estados Unidos primero”, parecía despreocupado ante la posibilidad de romper la alianza militar más eficaz de la historia moderna para satisfacer su exigencia sobre Groenlandia.

Tiene una opción más fácil. Un tratado entre Estados Unidos y Dinamarca, firmado en 1951 al final del gobierno de Harry Truman, otorga a Estados Unidos amplios derechos para reabrir las aproximadamente 16 bases militares que alguna vez tuvo en Groenlandia.

Se cerraron porque Washington pensó que la era de la competencia estratégica por el Ártico había terminado con el colapso de la Unión Soviética. No quería pagar por las bases congeladas. Así que las abandonó a los vientos y al hielo: una visita a algunas de las antiguas instalaciones reveló el verano pasado que los largos inviernos groenlandeses habían destrozado las ventanas de las casas y centros de mando que seguían en pie. Las pistas estaban fragmentadas y cubiertas de maleza.