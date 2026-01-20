Los aranceles de Trump sobre Groenlandia son un error, afirma Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea ha calificado como un error los nuevos aranceles planeados por Donald Trump y ha cuestionado que hasta qué punto se puede confiar en él, mientras el presidente estadounidense ha dicho que “no había vuelta atrás” en su objetivo de controlar Groenlandia.

Ursula von der Leyen ha dicho en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que la amenaza de Trump de imponer un arancel del 10% a las importaciones de ocho países europeos que se oponen a que Estados Unidos se apodere de la isla ártica fue “un error, especialmente entre aliados de larga data”.

En aparente duda sobre la fiabilidad de Trump, von der Leyen afirmó que la UE y EU habían “acordado un acuerdo comercial el pasado julio, y en política, como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”.

Los europeos, añadió, «consideran a los ciudadanos de Estados Unidos no solo como nuestros aliados, sino como nuestros amigos». Advirtió contra el riesgo de hundir las relaciones en una espiral descendente, pero afirmó que la respuesta de la UE, de ser necesaria, sería “resuelta, unida y proporcional”.

En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus esfuerzos para apoderarse de Groenlandia, una parte en gran medida autónoma del reino danés, diciendo que Estados Unidos tomaría el control de la vasta isla ártica “de una forma u otra” y: “¡Ahora es el momento, y se hará!”.

El sábado amenazó con imponer a partir del 1 de febrero un arancel punitivo del 10%, que luego aumentaría al 25%, a las importaciones procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, a menos que retiren sus objeciones a su plan.

Tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente estadounidense publicó en redes sociales el martes que les había expresado a todos, con total claridad, que Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás.

Publicó una imagen de IA de él mismo, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, plantando una bandera estadounidense junto a un cartel que decía: “Groenlandia, territorio estadounidense establecido en 2026”. Otra imagen mostraba un mapa con Canadá y Groenlandia como parte de Estados Unidos.

Por otra parte, Trump publicó un mensaje del presidente francés, Emmanuel Macron, quien le decía que “no entendía qué estaba haciendo con Groenlandia”. El presidente estadounidense había amenazado previamente con imponer un arancel del 200 % al vino y el champán franceses.

La creciente disputa ha sumido las relaciones comerciales entre la UE y los EU en un nuevo caos, obligando al bloque a considerar medidas de represalia, y también corre el riesgo de desmantelar la alianza transatlántica de la OTAN que ha garantizado la seguridad occidental durante décadas.

Está previsto que Trump asista a la reunión del WEF a finales de esta semana para reunirse con los líderes de la UE, que están considerando medidas de represalia que podrían incluir un paquete de aranceles sobre 93.000 millones de euros (80.000 millones de libras) de importaciones estadounidenses que han estado suspendidas durante seis meses.

Otra opción es el “instrumento anticoerción” del bloque (ACI), que nunca se ha utilizado pero que limitaría el acceso de Estados Unidos a licitaciones públicas, inversiones o actividades bancarias y restringiría el comercio de servicios, incluidos los digitales.

“No se trata del Reino de Dinamarca , sino de toda la relación transatlántica”, declaró en Bruselas la ministra de Economía danesa, Stephanie Lose. “En este momento, no creemos que deba descartarse nada”.

Sin embargo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo al margen de la reunión de Davos que las relaciones de Estados Unidos con Europa eran fuertes e instó a los socios a “respirar profundamente” y dejar que las tensiones sobre Groenlandia “se resuelvan”.

Bessent afirmó que se encontraría una solución y que la histeria europea era injustificada. “Han pasado 48 horas. Relájense”, dijo. “Confío en que los líderes no escalarán la situación y que esto se resolverá de forma que beneficie a todos”.

Trump ha sacudido a la UE y a la OTAN al negarse a descartar el uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, una isla estratégicamente importante y rica en minerales que está cubierta por muchas de las protecciones ofrecidas por las dos organizaciones, ya que Dinamarca es miembro de ambas.

Ha dicho repetidamente que Estados Unidos necesita tomar el control del territorio por “seguridad nacional”, a pesar de que Estados Unidos ya tiene una base militar en la isla y un acuerdo bilateral con Dinamarca que le permite expandir masivamente su presencia allí.

Von der Leyen dijo en su discurso que la UE estaba trabajando en un paquete para la seguridad del Ártico basado en la soberanía de Groenlandia y Dinamarca, un gran aumento de la inversión en Groenlandia y la cooperación con Estados Unidos en la región.

La cadena pública danesa TV2 informó que 58 tropas danesas habían desembarcado en Groenlandia el martes para unirse a otras 60 que fueron enviadas previamente para un ejercicio militar multinacional, la Operación Arctic Endurance .

Los líderes europeos están considerando establecer una presencia militar más permanente en el extremo norte para ayudar a garantizar la seguridad en la región del Ártico, una demanda clave de Estados Unidos, dijo el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson.

Jonson dijo que los miembros europeos de la OTAN estaban “realizando lo que se llama una gira de reconocimiento para identificar qué tipo de necesidades hay en materia de infraestructura, ejercicios, etcétera”.