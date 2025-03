Ucranianos lidian con las consecuencias de la congelación de Trump a toda la ayuda militar

“Me siento traicionado, pero esta sensación no es realmente profunda por alguna razón. Esperaba algo así por parte de Trump”, dijo un soldado ucraniano que lucha en la región de Kursk de Rusia, donde Ucrania lanzó una audaz incursión militar en agosto de 2024 para mejorar su posición en las negociaciones. El soldado habló por teléfono con The Associated Press y bajo condición de anonimato para poder expresarse libremente, ya que no estaba autorizado a hablar con la prensa.

En el frente, donde Ucrania está teniendo problemas para defenderse del Ejército ruso, mucho más grande y mejor equipado, otro soldado dijo que la decisión de Washington permitiría a Rusia hacer más avances en el campo de batalla.

“La guerra es muy pragmática”, dijo a AP bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones militares. “Si tenemos armas, suficiente munición, infantería, vehículos blindados y aviación... genial. Si no, entonces estamos acabados”, dijo.

El militar recordó un retraso de siete meses en la ayuda de EEUU que terminó en abril de 2024, y que abrió una ventana de oportunidad para que Rusia tomara la ciudad estratégica de Avdiivka.

Otros dijeron que la medida ha creado aún más confusión sobre las intenciones de Trump.

“El problema es que no está claro qué quiere Trump y cuál es el propósito de sus acciones”, dijo Oleksandr Merezhko, legislador ucraniano y presidente del Comité de Asuntos Exteriores. “Hasta hoy, parece que cada vez más se está alineando con Rusia y tratando de presionar a Ucrania para que acepte las demandas de Rusia”.

“Esto se ve terrible... obligar al lado más débil a aceptar los términos del agresor más fuerte”, dijo a The Associated Press.