Un día en la frontera Texas-México muestra que la realidad cambia más rápido que la retórica

Los cruces siguen siendo altos según los estándares históricos, y las cifras récord de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, más de 117 millones a finales del año pasado, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pueden hacer que la caída sea temporal. Y algunos críticos republicanos dicen que las nuevas y ampliadas vías legales de Biden para ingresar a Estados Unidos son un juego tramposo para reducir los cruces ilegales, junto con las imágenes y titulares caóticos que generan, mientras todavía se permite el ingreso de personas.

The Texas Tribune y The Associated Press pasaron 24 horas en cinco ciudades a lo largo de la frontera de 2.018 kilómetros (1.254 millas) de Texas con México para comparar la retórica con la realidad.

JUEVES 8 DE AGOSTO, 11 P.M..

En las riberas del río Bravo en Ciudad Juárez no hay migrantes a la vista, pero la evidencia de cruces anteriores aún cubre el suelo. Ropa que se quedó enredada en alambrado de púas. Un cepillo de dientes y una tarjeta de transporte público de la Ciudad de México ensucian el lecho del río.

Una camioneta del Instituto Nacional de Migración está estacionada cerca y el conductor vigila el río. Es un recordatorio de la intensificación de la vigilancia por parte de México tras una petición de ayuda de las autoridades estadounidenses a finales de diciembre.

En la orilla opuesta, en El Paso, miembros de la Guardia Nacional de Texas, en camionetas sin distintivos, y agentes del Departamento de Seguridad Pública del estado también vigilan el río. “No pueden estar en esta zona”, grita en español un soldado estadounidense con un rifle a los periodistas del otro lado del río.