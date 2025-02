‘Un día sin migrantes’: Latinos en Estados Unidos convocan a paro nacional

A través de redes sociales se promovió un movimiento en favor de los migrantes latinos en Estados Unidos, a forma de protesta ante las redadas y deportaciones masivas que se han llevado a cabo, desde que el presidente Donald Trump tomó posesión.

Organizaciones, activistas y creadores de contenido divulgaron una convocatoria cuyo principal objetivo es ‘Un día sin migrantes’. Así mismo defienden la importancia de los latinos en Estados Unidos, pues ellos son quienes han logrado que el país crezca y siga adelante, ya que representan 20 por ciento de la fuerza laboral, según las declaraciones compartidos.

“Esta huelga nacional es un testimonio de una clase trabajadora unificada. No dirigimos la nación, pero lo hacemos funcionar”, dice en la convocatoria.

‘Un día sin migrantes’ refiere a que la comunidad latina no acuda a trabajar, así como no enviar a las y los niños a las escuelas y no realizar compras, con el propósito de hacer notar la importancia de su labor y participación cotidiana en la sociedad estadounidense.