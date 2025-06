El líder supremo de Irán amenaza con ‘daños irreparables’ si EE. UU. se une a la guerra

Por Isabel Kershner, David E. Sanger y Ephrat Livni

El ayatolá Alí Jamení rechazó el llamado del presidente Trump a una “rendición incondicional” y juró “mantenerse firme”, ante los indicios de que EE. UU. pueda unirse al bombardeo israelí contra Irán.

El miércoles, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamení, desestimó las amenazas del presidente Donald Trump y rechazó su pedido de una “rendición incondicional”, lo que agravó el temor a una conflagración más grande en Medio Oriente.

“Las personas inteligentes que conocen Irán, la nación y la historia de Irán nunca le hablarán en el lenguaje de las amenazas, porque la nación iraní no puede rendirse”, dijo en una declaración por televisión, según los medios de comunicación estatales iraníes. “Los estadounidenses deben saber que cualquier intervención militar de Estados Unidos sin duda irá acompañada de daños irreparables”.

Sus declaraciones en el sexto día de guerra fueron una respuesta desafiante a Israel y a Trump, quien ha señalado que Estados Unidos podría unirse a la campaña de bombardeos de Israel contra el programa nuclear iraní.

Cualquier posible ataque militar estadounidense probablemente tendría un impacto mucho más devastador en el programa nuclear iraní que el que Israel puede provocar solo, e Israel ha presionado para que el ejército estadounidense colabore en sus esfuerzos.

Trump ha mantenido durante mucho tiempo que se opone a implicarse en guerras en el extranjero y ha reiterado su esperanza de llegar a un acuerdo nuclear con Irán. Pero el martes dijo que “nuestra paciencia se está agotando”.

Israel continuó atacando a Irán el miércoles por la tarde, al lanzar nuevas ofensivas en Teherán. Horas antes, el ejército israelí informó que más de 50 aviones de combate israelíes habían atacado objetivos en toda la capital iraní, incluida una planta de centrifugado nuclear. Las autoridades iraníes no se pronunciaron de inmediato sobre las afirmaciones, aunque el organismo de vigilancia nuclear de la ONU dijo que habían sido alcanzadas dos instalaciones de producción por centrifugado.

Irán disparó unos 30 misiles balísticos contra Israel en dos descargas después de medianoche y dos oleadas de drones el miércoles por la mañana, pero la mayoría de los misiles y todos los drones fueron interceptados, dijo Israel. No hubo informes inmediatos de víctimas, y las ráfagas de misiles iraníes parecieron limitadas en comparación con ataques anteriores.

Mientras el gobierno de Trump contempla sus próximos pasos, el presidente estadounidense pareció sugerir que Estados Unidos podría entrar en el conflicto contra Irán. Utilizó la palabra “nosotros” al referirse a las operaciones militares israelíes, y también citó la posibilidad de matar al ayatolá Jamení. “No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos por ahora”, escribió Trump.

Israel considera que el programa nuclear iraní es una amenaza para su supervivencia. El ejército israelí ha atacado y dañado algunos de los principales emplazamientos nucleares de Irán desde el viernes, pero carece de capacidad para atacar eficazmente las instalaciones de Fordo, el emplazamiento nuclear más importante, que se encuentran a gran profundidad bajo tierra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha presionado a Estados Unidos para que ponga a disposición de Israel sus mayores bombas antibúnker, consideradas el arma adecuada para este trabajo, desde el gobierno Bush.

Esto es lo que hay que saber:

Amenaza de represalias: Funcionarios iraníes han dicho que si Estados Unidos entra en guerra, Irán atacaría las bases estadounidenses de la región. Irán ha preparado misiles para estos posibles ataques, según funcionarios estadounidenses que han revisado informes de inteligencia.

Cambio de estrategia: En Irán, Israel lleva a cabo el tipo de ataque extenso y osado con el que amenazó durante mucho tiempo, pero que nunca se atrevió a ejecutar. La campaña refleja un cambio extraordinario en la doctrina militar israelí desde que Hamás, aliado palestino de Irán, atacó el país en octubre de 2023. Ese cambio ha redibujado la dinámica de poder en Medio Oriente, ha desbaratado la alianza regional de Irán y ha consagrado a Israel como la fuerza militar dominante en la región.

Viajeros varados: Los primeros vuelos con israelíes varados en el extranjero aterrizaron el miércoles en el aeropuerto internacional Ben Gurion, en el marco de una oleada de transportes especiales para traer a los ciudadanos a casa. Miles de turistas internacionales no han podido salir de Israel desde que se cerró el espacio aéreo del país a los vuelos civiles la semana pasada.

Internet interrumpido: En medio de graves interrupciones de los servicios de internet en Irán, la emisora estatal del país instó a la población a eliminar WhatsApp de sus teléfonos, al alegar que la aplicación de mensajería recopilaba información de los usuarios y la enviaba a Israel. WhatsApp ha rechazado las acusaciones.

