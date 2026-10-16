Un número creciente de montañas rusas en EU han cerrado sus puertas tras la muerte de un padre en Six Flags de Georgia

SeaWorld Orlando en Florida y el parque temático La Ronde en Montreal, Canadá , confirmaron que habían cerrado temporalmente sus atracciones, lo que eleva a 11 el número total de montañas rusas paralizadas.

Un número creciente de parques de atracciones han clausurado sus montañas rusas mientras la policía y los reguladores estatales investigan las causas por las que un hombre cayó de su asiento y se precipitó al vacío, muriendo en el acto, en un parque de Georgia.

La policía y una agencia reguladora estatal están investigando qué causó la caída de Hassan Jihad Ibn Kariem, un empleado escolar de 42 años de Atlanta, desde la montaña rusa Goliath en Six Flags Over Georgia el lunes.

Los testigos describieron haberlo visto salir despedido de la montaña rusa; algunas personas que habían viajado en la Goliath antes que él ese día dijeron que les preocupaban sus sistemas de sujeción.

Nueve de las montañas rusas retiradas de servicio son del mismo fabricante y cuentan con un sistema de sujeción similar al de la montaña rusa Goliath de Six Flags.

LA MADRE DICE QUE EL SISTEMA DE SUJECIÓN DE SU HIJO NO FUNCIONÓ CORRECTAMENTE

Erica Billups declaró que su hijo y su hija montaron en Goliath aproximadamente una hora antes de la muerte de Kariem y que tuvieron un problema con el sistema de sujeción de uno de los asientos.

Su hijo se sentó inicialmente en ese asiento e intentó bloquearlo, pero luego se movió cuando se desbloqueaba repetidamente.

La montaña rusa partió con el asiento vacío y el arnés puesto, dijo en una publicación en X.

Ella confirmó la publicación en un mensaje de texto a The Associated Press el jueves.

Dijo que el personal no les informó a sus hijos que había un problema.

Summer Bates, que se encontraba en el parque de Georgia con su marido y sus tres hijos y vio caer a Kariem, declaró anteriormente a la AP que sus dos hijos mayores intentaban apretarles los cinturones de seguridad mientras estaban en la atracción.

Según contó, más tarde, cuando estaba en la montaña rusa, entendió por qué hacían eso: porque las sujeciones no le parecían seguras.

Six Flags no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios sobre cualquier problema relacionado con los sistemas de sujeción.

AL MENOS UNO DE LOS OTROS CIERRES ES POR SEGURIDAD

La Ronde, en Montreal, anunció que una de sus montañas rusas, también llamada Goliath, está fuera de servicio “mientras realizamos una revisión exhaustiva de seguridad en colaboración con el fabricante de la atracción”.

SeaWorld Orlando anunció el cierre de su montaña rusa Mako sin fecha prevista de reapertura.

Bolliger & Mabillard declinó el jueves responder a las preguntas sobre los cierres.

En una lista actualizada de atracciones cerradas, publicada el jueves, Six Flags ya no incluyó la montaña rusa Goliath en su parque Six Flags Magic Mountain en California.

Esta montaña rusa tiene un fabricante y un sistema de sujeción diferentes a los de las demás.

Six Flags lo había catalogado como cerrado a principios de semana.

Las fotos y los vídeos que circulan por internet de la mayoría de las montañas rusas clausuradas muestran que cada una está equipada con los llamados sistemas de sujeción tipo “concha”, montados delante de cada asiento en una barra vertical que se sitúa entre las rodillas del pasajero.

La barra fija el arnés acolchado sobre el regazo y la parte superior de las piernas del ciclista.

En las imágenes no se aprecia si alguna de esas montañas rusas cuenta con cinturones de seguridad u otros sistemas de sujeción adicionales. La montaña rusa Goliath, en Georgia, no dispone de dichos sistemas de seguridad.

Dennis Speigel, consultor de parques temáticos y expresidente de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento, un grupo comercial, dijo que los sistemas de sujeción similares son casi con toda seguridad la razón por la que se cerraron la mayoría de las montañas rusas.

Speigel dijo que probablemente permanecerán cerradas hasta que los investigadores determinen qué falló en la montaña rusa de Georgia, pero afirmó que “obviamente fue algo relacionado con el sistema de sujeción”.

Los fabricantes de montañas rusas deciden qué tipo de sistemas de sujeción utilizar tras tener en cuenta la velocidad, la fuerza y las transiciones de la vía, explicó Brian D. Avery, profesor de la Universidad de Florida y experto en seguridad de atracciones de parques de diversiones.

Según Avery, él aboga por el uso de un sistema de sujeción adicional para los pasajeros, pero existe un debate de larga data en la industria sobre si eso aumentaría los tiempos de espera.

Bolliger & Mabillard afirma que está investigando

La empresa indicó en un correo electrónico que no haría más comentarios hasta tener una “mejor comprensión de lo sucedido” el lunes.

Kariem salió despedido de su asiento y golpeó a otros visitantes antes de caer debajo de la atracción. Goliath, una de las atracciones principales de Six Flags Over Georgia, se alza imponente sobre la entrada del parque.

Se inauguró en 2006 y cuenta con una serie de colinas y curvas. No pone a los pasajeros boca abajo, pero su primera colina alcanza los 61 metros (200 pies) de altura y tiene una velocidad máxima de 112 kilómetros por hora (70 millas por hora).

Nick Mendenhall, que acababa de subirse a Goliath con su hijo y estaba viendo pasar los vagones de la montaña rusa por encima de ellos, dijo que parecía que Kariem estaba flotando porque el vagón se movía debajo de él.

Según Mendenhall, cayó de cabeza hacia atrás dentro de la montaña rusa y luego salió despedido de la atracción en su última curva.

Six Flags ya se ha enfrentado a problemas legales anteriormente

Una demanda colectiva presentada por inversores en 2025 alega que Six Flags ocultó el mal estado de sus parques de atracciones, incluido el mantenimiento descuidado durante mucho tiempo, antes de su fusión con el importante operador de parques de atracciones Cedar Fair.

“Antes de la fusión, Legacy Six Flags había postergado o renunciado durante años al mantenimiento básico del parque, a las mejoras operativas, a las reparaciones de la infraestructura y a las actualizaciones del diseño y desarrollo de las atracciones”, decía la demanda.

La empresa también alegó que había reducido su plantilla para recortar gastos.

Timothy Loranger, un abogado californiano que demandó a Six Flags en un caso fatal, dijo que es un paso positivo que la cadena de parques temáticos haya cerrado atracciones en otros parques como medida de precaución.

Loranger representó a la familia de Christopher Hawley, de 22 años, quien falleció tras subirse a la montaña rusa X2 en 2022 en Six Flags Magic Mountain.

“En todos los casos, X2 había recibido numerosos informes de lesiones en el pasado, y en lugar de realizar una investigación exhaustiva sobre la atracción, hicieron cosas como culpar a los pasajeros, a la persona lesionada por no sentarse correctamente o por apoyar la cabeza en el reposacabezas, o le atribuyeron una condición preexistente imaginaria”, dijo Loranger.

Six Flags cerró definitivamente la atracción X2 el mes pasado.

El parque de Georgia reabrirá sus puertas

Six Flags Over Georgia reabrirá sus puertas el viernes. Sin embargo, no se espera que la atracción Goliath esté en funcionamiento.

El parque, que cuenta con una docena de montañas rusas, está en Mableton, a unos 24 kilómetros al noroeste de Atlanta.