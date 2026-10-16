Ucrania se queda sin interceptores de misiles Patriot estadounidenses mientras Rusia bombardea ciudades

Ucrania ha agotado sus reservas de interceptores para su sistema de defensa aérea Patriot estadounidense, en un hecho peligroso mientras Rusia continúa bombardeándola con brutales ataques de misiles balísticos, según un informe. Los avanzados interceptores Patriot son el principal medio que tiene Ucrania para derribar los misiles balísticos rusos, que tienen aproximadamente el tamaño de un camión de gran tonelaje.

Occidente lleva meses lidiando con la escasez de misiles interceptores Patriot tras las prolongadas guerras que involucran a Ucrania, Israel y el Golfo Pérsico. “Casi todos los misiles balísticos del último ataque no fueron interceptados debido a la falta de misiles interceptores”, dijo a CNN una fuente familiarizada con la escasez. Durante esa oleada de ataques, Rusia atacó una central eléctrica ucraniana y también mató a cuatro personas en Kiev, a pesar del anuncio del presidente Trump de un alto el fuego energético entre los dos países.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido públicamente las licencias necesarias para fabricar los interceptores Patriot dentro de Ucrania. El mes pasado, Zelensky afirmó que Trump había dado luz verde a Ucrania para obtener esas licencias. Sin embargo, Trump se mostró evasivo al respecto y, hasta el momento, según CNN, el acuerdo de licencias no parece haberse concretado. Se cree que Ucrania ha sido capaz de igualar e incluso superar a Rusia en la guerra con drones, pero ha tenido dificultades para defenderse de los ataques con misiles balísticos del Kremlin. Es probable que no sea la primera vez que se cree que Ucrania se ha quedado sin interceptores Patriot durante el transcurso de la sangrienta guerra. Los misiles Patriot, que forman parte del arsenal de “municiones exquisitas” de Estados Unidos, pueden tardar unos dos años en producirse, aunque la administración Trump está haciendo todo lo posible por acelerar la producción. Aunque Estados Unidos y Europa tienen pocas unidades de interceptores Patriot, varios aliados, entre ellos Corea del Sur, disponen de un arsenal de otros sistemas de defensa antimisiles.