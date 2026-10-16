Ucrania se queda sin interceptores de misiles Patriot estadounidenses mientras Rusia bombardea ciudades
Los avanzados interceptores Patriot son el principal medio que tiene Ucrania para derribar los misiles balísticos rusos
Ucrania ha agotado sus reservas de interceptores para su sistema de defensa aérea Patriot estadounidense, en un hecho peligroso mientras Rusia continúa bombardeándola con brutales ataques de misiles balísticos, según un informe.
Los avanzados interceptores Patriot son el principal medio que tiene Ucrania para derribar los misiles balísticos rusos, que tienen aproximadamente el tamaño de un camión de gran tonelaje.
Occidente lleva meses lidiando con la escasez de misiles interceptores Patriot tras las prolongadas guerras que involucran a Ucrania, Israel y el Golfo Pérsico.
“Casi todos los misiles balísticos del último ataque no fueron interceptados debido a la falta de misiles interceptores”, dijo a CNN una fuente familiarizada con la escasez.
Durante esa oleada de ataques, Rusia atacó una central eléctrica ucraniana y también mató a cuatro personas en Kiev, a pesar del anuncio del presidente Trump de un alto el fuego energético entre los dos países.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido públicamente las licencias necesarias para fabricar los interceptores Patriot dentro de Ucrania.
El mes pasado, Zelensky afirmó que Trump había dado luz verde a Ucrania para obtener esas licencias. Sin embargo, Trump se mostró evasivo al respecto y, hasta el momento, según CNN, el acuerdo de licencias no parece haberse concretado.
Se cree que Ucrania ha sido capaz de igualar e incluso superar a Rusia en la guerra con drones, pero ha tenido dificultades para defenderse de los ataques con misiles balísticos del Kremlin.
Es probable que no sea la primera vez que se cree que Ucrania se ha quedado sin interceptores Patriot durante el transcurso de la sangrienta guerra.
Los misiles Patriot, que forman parte del arsenal de “municiones exquisitas” de Estados Unidos, pueden tardar unos dos años en producirse, aunque la administración Trump está haciendo todo lo posible por acelerar la producción.
Aunque Estados Unidos y Europa tienen pocas unidades de interceptores Patriot, varios aliados, entre ellos Corea del Sur, disponen de un arsenal de otros sistemas de defensa antimisiles.
Las relaciones entre Seúl y Kiev se han deteriorado en las últimas semanas.
Zelensky se reunió esta semana con el primer ministro británico, y ahora Londres está proporcionando a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow de largo alcance adicionales para atacar objetivos en Rusia, según informó Bloomberg.
Otros países europeos y aliados de la OTAN han tomado recientemente medidas para ayudar al país devastado por la guerra. Tras el reciente viaje de Zelensky a Polonia, por ejemplo, el primer ministro Donald Tusk anunció planes para enviar más ayuda a su país vecino.
En total, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania ayuda por valor de unos 130.000 millones de dólares, mientras que los europeos han enviado algo menos de 270.000 millones de dólares, según datos del Instituto de Kiel.
Por lo general, los europeos gastaban dinero en la compra de armas a Estados Unidos a través de la iniciativa de la Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, las tensiones entre Zelensky y Trump se han disparado tras la llamada que el presidente mantuvo la semana pasada con el líder ruso Vladimir Putin.
Trump anunció un acuerdo sobre el diésel con Rusia que provocó la furia de Zelensky, quien lo calificó de “traición”. Luego, Trump pidió a Ucrania que reemplazara a Zelensky como su líder.
El miércoles, Ucrania afirmó que su acceso a Starshield, una rama militar del sistema de internet satelital Starlink de Elon Musk, se vio limitado para sus drones que viajaban a alta velocidad, frustrando así varios ataques planeados contra las fuerzas rusas.
Musk y la administración Trump se culparon mutuamente por la limitación del tráfico, pero Ucrania ha declarado desde entonces que se le ha restablecido el acceso.
Ucrania también afirmó que Estados Unidos no le avisó con antelación sobre los ataques con misiles balísticos rusos, a pesar de haberlo hecho repetidamente en el pasado.
“Si estás en el medio, tienes que quedarte en el medio, no en el lado equivocado”, expresó Zelensky con vehemencia en el programa “Piers Morgan Uncensored” refiriéndose a Trump.
“Creo que los asesores de Trump están equivocados. No sé quién lo está empujando hacia el lado equivocado. Este no es el lado correcto de la historia.”