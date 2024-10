Un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans analiza la legalidad del programa migratorio DACA

“No importa lo que se diga o se haga, yo elegí Estados Unidos y tengo la responsabilidad de hacer de él un lugar mejor para todos nosotros”, expresó a The Associated Press Greisa Martínez Rosas quien es beneficiaria del programa DACA y líder del grupo de defensa United We Dream.

“No pueden identificar ningún daño derivado del DACA”, dijo a AP Nina Perales, quien es la vicepresidenta del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus siglas en inglés), en una conferencia de prensa esta semana.

Esta controversia entorno al DACA es liderada por Texas, los otros estados que buscan tumbar dicho programa son Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.

Entre los aliados de estos estados está el Immigration Reform Law Institute.

En opinión de Dale L. Wilcox, quien es el director ejecutivo de este instituto “el Congreso se ha negado repetidamente a legalizar a los beneficiarios de DACA, y ningún gobierno puede dar ese paso en su lugar”.

Con información de las Agencias EFE y The Associated Press.