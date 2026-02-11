Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano

IDAHO- Los habitantes de Wilder, Idaho, no pensaban mucho en el hipódromo polvoriento al oeste del pueblo, conocido como La Catedral Arena, donde los domingos de verano y principios de otoño los vendedores vendían horchata y tacos, los locutores anunciaban los resultados de las carreras en español y las familias migrantes se reunían para divertirse a un precio razonable. Pero cuando los agentes federales aparecieron en el hipódromo el 19 de octubre —con las armas desenfundadas, un helicóptero que surcaba el cielo y todoterrenos sin matrícula a toda velocidad en los caminos de tierra—, hicieron algo más que desarticular una supuesta red de apuestas y aumentar las cifras de deportaciones. Destrozaron la inocente creencia que tenía Wilder de que su ubicación apartada y su política profundamente republicana podían aislar al pueblo de las redadas que se estaban produciendo en otras partes del país. TE PUEDE INTERESAR: ‘Golpiza fue injustificada’: migrante con 8 fracturas en el cráneo durante arresto de ICE “Dependemos de la mano de obra hispana”, dijo Chris Gross, agricultora de segunda generación que cultiva semillas de maíz dulce y menta en Wilder. Y añadió: “Nadie pensó que algo así pudiera ocurrir aquí”. Es posible que la redada en La Catedral no haya desbordado los titulares en Estados Unidos que sí ocuparon los operativos migratorios en Mineápolis, Chicago y Los Ángeles, pero ilustra la profundidad y amplitud del esfuerzo del presidente Donald Trump por encontrar y librar al país de migrantes indocumentados; 75 personas detenidas ese día han sido deportadas desde entonces, según abogados de migración locales. Más allá del impacto económico, está el social: la profunda sensación de incertidumbre y recelo que se ha filtrado incluso a un pueblo como Wilder, Idaho. La redada “casi destruyó” la comunidad, dijo David Lincoln, residente de Wilder desde hace mucho tiempo y director ejecutivo de una agencia de desarrollo económico sin fines de lucro que presta servicios a pueblos rurales del oeste de Idaho. Wilder no conocerá realmente el impacto hasta que comience la temporada de siembra esta primavera.

“¿Qué ocurre si todas las personas hispanas piensan que están en peligro?”, preguntó Lincoln. “Ahora hay un miedo que antes no existía aquí. No sé cómo se puede hacer que desaparezca”. El optimismo, a veces disparatado, había sido un rasgo definitorio de este pequeño pueblo de 1725 habitantes, situado a 16 kilómetros de la frontera entre Oregón e Idaho. Unos granjeros fundaron la comunidad a principios del siglo XX, con la creencia acertada de que los proyectos federales de riego mejorarían el rendimiento de las cosechas en el desierto entre las montañas Owyhee y Blue, y la esperanza equivocada de que una línea de ferrocarril que conectaría Montana y California pasaría por aquí. Los primeros colonos planearon llamar al lugar “Golden Gate” en honor a lo que esperaban que fuera el destino final de la línea ferroviaria, hasta que Marshall Pickney Wilder, editor de una revista, les ofreció una cobertura favorable a cambio de que le pusieran su nombre al pueblo. TE PUEDE INTERESAR: En este segundo mandato de Trump, detención prolongada se vuelve experiencia común para los migrantes La presencia temprana de trabajadores migrantes estacionales procedentes de México evolucionó hasta convertirse en una comunidad permanente de migrantes latinos, algunos ciudadanos estadounidenses, otros con visas agrícolas H-2A y otros indocumentados, la mayoría al servicio de los agricultores del condado de Canyon que dependen de ellos. Con un 84 por ciento de habitantes blancos, Idaho es uno de los estados racialmente más homogéneos y uno de los más sólidamente republicanos; el 91 por ciento de los votantes de la circunscripción que incluye a Wilder respaldaron al presidente Trump en 2024, un porcentaje mayor que en Idaho en su conjunto. Alrededor del 60 por ciento de la población de Wilder se identifica como latina, pero su preferencia de voto no está clara.