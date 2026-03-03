Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, tras vincularlo a caso Ayotzinapa

El 3 de marzo se reportó la detención de Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala y está vinculado con el caso Ayotzinapa.

El operativo ocurrió a las 4 de la mañana, en el fraccionamiento Villas del Rey 2, en el municipio de Iguala, Guerrero. Elementos federales aseguraron la vivienda de Mauro Antonio ‘N’. Previamente, el funcionario había realizado sus labores cotidianas como secretario de Tránsito de Iguala.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron un arma corta, un arma larga, cartuchos, un cargador, un narcótico y teléfonos celulares.

La detención fue planificada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las agencias de SEMAR, FGR, Guardia Nacional y Defensa. La orden de aprehensión se debió al delito de delincuencia organizada y su vinculación con la desaparición de los 43 normalistas.