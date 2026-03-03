Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, tras vincularlo a caso Ayotzinapa

México
/ 3 marzo 2026
    Elementos de seguridad arrestaron a Marco Antonio ‘N’ por el delito de delincuencia organizada y vinculación al caso Ayotzinapa Vanguardia

Elementos de investigación detallaron que el detenido, Mauro Antonio ‘N’, utilizó equipo telefónico, perteneciente a uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

El 3 de marzo se reportó la detención de Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala y está vinculado con el caso Ayotzinapa.

El operativo ocurrió a las 4 de la mañana, en el fraccionamiento Villas del Rey 2, en el municipio de Iguala, Guerrero. Elementos federales aseguraron la vivienda de Mauro Antonio ‘N’. Previamente, el funcionario había realizado sus labores cotidianas como secretario de Tránsito de Iguala.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron un arma corta, un arma larga, cartuchos, un cargador, un narcótico y teléfonos celulares.

La detención fue planificada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las agencias de SEMAR, FGR, Guardia Nacional y Defensa. La orden de aprehensión se debió al delito de delincuencia organizada y su vinculación con la desaparición de los 43 normalistas.

Se registró, durante la investigación, que el detenido utilizó un equipo telefónico, perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un comunicado sobre la operación, dio el siguiente informe:

Derivado de la información obtenida en las investigaciones, se recabaron datos de prueba suficientes que fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó la orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio de Iguala. Durante la diligencia se detuvo a Mauro Antonio “N”, servidor público municipal, y se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga.

‘De acuerdo con las líneas de investigación, el detenido está relacionado con el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.’

TE PUEDE INTERESAR: Operativo en Iguala: detienen a tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Iguala, ni el presidente municipal, Erick Catalán Rendón, han dado sus declaraciones sobre el arresto de Marco Antonio ‘N’.

