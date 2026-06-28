Unicef estima que 680 mil menores requieren ayuda en Venezuela

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    Unicef estima que 680 mil menores requieren ayuda en Venezuela Vanguardia

En el último reporte de las autoridades, se estimaron mil 430 fallecidos y un aproximado de 3 mil 142 familias damnificadas

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que 1.8 millones de personas, entre ellas 680 mil niñas, niños y adolescentes, requieren asistencia humanitaria tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, considerados los más significativos registrados en el país en más de un siglo.

Como parte de la respuesta de emergencia, el 27 de junio llegó a Valencia el primer envío aéreo de UNICEF con 20 toneladas métricas de suministros médicos, artículos de agua, saneamiento e higiene, así como tiendas de campaña, procedentes de su almacén regional en Panamá.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/onu-estima-millones-de-dolares-en-danos-tras-sismos-en-venezuela-AH21731753

En los próximos días arribará un segundo cargamento desde el centro mundial de suministros de la organización en Copenhague, con lo que se prevé brindar apoyo a más de 100 mil personas. De acuerdo con un análisis preliminar de imágenes satelitales, casi un tercio de los edificios ubicados en Catia La Mar, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas, presentan daños estructurales.

A tres días del inicio de la respuesta, la magnitud de las necesidades comienza a hacerse más evidente. Los hospitales están operando por encima de su capacidad, miles de niñas y niños no cuentan con acceso confiable a agua potable y muchas escuelas han resultado dañadas’, señaló Manuel Rodríguez Pumarol, representante de UNICEF en Venezuela.

HOSPITALES Y ESCUELAS ENFRENTAN DAÑOS SEVEROS

La organización indicó en un comunicado que hospitales de los estados de La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua y Falcón registran daños severos, situación que ha afectado la atención médica de niñas, niños y mujeres embarazadas. Además, información preliminar señala que 432 escuelas del Distrito Capital presentan afectaciones, lo que representa más de un tercio de los planteles educativos de la zona.

Ante la emergencia, las autoridades venezolanas utilizan escuelas que no sufrieron daños como refugios temporales para familias desplazadas.

En coordinación con el Gobierno de Venezuela, el Sistema de las Naciones Unidas y otros socios humanitarios, UNICEF ha ampliado su respuesta mediante el despliegue de personal adicional y la movilización de suministros para atender a unas 650 mil personas, entre ellas 234 mil niñas, niños y adolescentes, en áreas como salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, protección infantil y educación.

La organización estima que requiere 52 millones de dólares para responder a la emergencia derivada de los terremotos, dentro de su llamamiento de Acción Humanitaria para la Infancia 2026 en Venezuela, cuyo monto total asciende a 137.6 millones de dólares. Hasta ahora, UNICEF ha destinado alrededor de 3.5 millones de dólares de sus fondos de emergencia para impulsar las acciones iniciales de respuesta.

¿CÓMO APOYAR A LA NIÑEZ AFECTADA?

UNICEF en México habilitó un mecanismo de donación para apoyar la respuesta humanitaria destinada a niñas, niños y sus familias afectadas por los terremotos en Venezuela. Los recursos recaudados se destinarán a fortalecer acciones prioritarias relacionadas con acceso a agua segura, protección, apoyo psicosocial y educación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/se-reduce-la-ventana-crucial-de-tiempo-para-rescatar-a-sobrevivientes-en-venezuela-IH21730877

Las personas interesadas pueden realizar aportaciones a través de la página de [UNICEF México para la emergencia en Venezuela](https://help.unicef.org/mexico/emergencia-venezuela-terremoto?utm_source=chatgpt.com).

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