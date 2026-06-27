ONU estima millones de dólares en daños tras sismos en Venezuela

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El 24 de junio, dos terremotos de 7.2 y 7.5 en Venezuela provocaron un aproximado de 3 mil 142 familias damnificadas

El 27 de junio, tras los dos sismos de 7.2 y 7.5 que acontecieron en Venezuela, las autoridades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimaron el costo general en daños.

Previamente, las autoridades del gobierno de Venezuela han mantenido la actualización de la cantidad de fallecidos y heridos, tras los sismos. En el último reporte, del 27 de junio, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la tasa de fallecidos es de mil 430 personas, hasta el momento.

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A causa de los derrumbes, se registraron 3 mil 238 personas heridas, y un aproximado de 3 mil 142 familias damnificadas. Bajo la evaluación satelital, basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños del terremoto doble reflejan un costo de 6 mil 700 millones de dólares.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) delimitó que las zonas afectadas por los terremotos fueron: Caracas, y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

Los daños en las infraestructuras provocaron problemas de energía en Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua.

Al mismo tiempo, cada crisis representa una oportunidad para replantear las estrategias de desarrollo, colocando la resiliencia en el centro. Esto garantiza que la recuperación no solo permita restablecer lo perdido, sino también construir un futuro más sostenible’ reportó Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en Venezuela.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/se-reduce-la-ventana-crucial-de-tiempo-para-rescatar-a-sobrevivientes-en-venezuela-IH21730877

No obstante, medios de comunicación han colaborado en que la estimación preliminar aún no ha cuantificado afectaciones a la infraestructura de Venezuela, interrupciones económicas más amplias ni los costos de la reconstrucción a largo plazo. El PNUD estipula que el valor final tendrá un resultado total de 1.5 y 3 veces el valor de los daños directos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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