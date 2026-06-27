ONU estima millones de dólares en daños tras sismos en Venezuela

El 27 de junio, tras los dos sismos de 7.2 y 7.5 que acontecieron en Venezuela, las autoridades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimaron el costo general en daños. Previamente, las autoridades del gobierno de Venezuela han mantenido la actualización de la cantidad de fallecidos y heridos, tras los sismos. En el último reporte, del 27 de junio, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la tasa de fallecidos es de mil 430 personas, hasta el momento.

A causa de los derrumbes, se registraron 3 mil 238 personas heridas, y un aproximado de 3 mil 142 familias damnificadas. Bajo la evaluación satelital, basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños del terremoto doble reflejan un costo de 6 mil 700 millones de dólares. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) delimitó que las zonas afectadas por los terremotos fueron: Caracas, y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

Los daños en las infraestructuras provocaron problemas de energía en Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua. ‘Al mismo tiempo, cada crisis representa una oportunidad para replantear las estrategias de desarrollo, colocando la resiliencia en el centro. Esto garantiza que la recuperación no solo permita restablecer lo perdido, sino también construir un futuro más sostenible’ reportó Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en Venezuela.

No obstante, medios de comunicación han colaborado en que la estimación preliminar aún no ha cuantificado afectaciones a la infraestructura de Venezuela, interrupciones económicas más amplias ni los costos de la reconstrucción a largo plazo. El PNUD estipula que el valor final tendrá un resultado total de 1.5 y 3 veces el valor de los daños directos.

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