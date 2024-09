VIDEO: Candidato le da sillazo a otro en la cabeza durante debate por alcaldía de San Pablo, Brasil

Durante un debate por la alcaldía de San Pablo, Brasil, se produjo un impactante incidente cuando José Luiz Datena, del Partido Socialista Demócrata (PSDB), arrojó una silla a la cabeza de su contrincante, Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista (PRTB). El altercado fue transmitido en vivo y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El conflicto surgió cuando Marçal, en su turno, mencionó una vieja denuncia de abuso sexual contra Datena, quien intentó minimizar las acusaciones. Tras un intercambio de insultos, Datena golpeó a Marçal con una silla. La transmisión fue interrumpida para comerciales tras el violento acto.

“Aquí hay alguien que es ‘jack’ (palabra que se utiliza para “violador”). Es alguien que está acusado de acoso sexual. Esa persona da pena”, apuntó haciendo un juego de palabras con el apellido del candidato Dartena. “Quiero que le pidas perdón a las mujeres”, agregó Marçal y siguió: “Solo tienes que buscar en Google, quizás estés pagando millones por el silencio de esa mujer, que además es una exempleada de Band. Explicá y pedí perdón a todo el electorado femenino de Brasil. ¿Le tocaste la vagina? ¿Cómo fue ese asunto de tu acoso sexual?”.

En un principio, Datena intentó minimizar las acusaciones de Marçal y se limitó a explicar algunas cuestiones sobre aquella denuncia: “Fue una acusación en la que la Policía no vio pruebas ni investigó y la Justicia archivó el proceso. La persona que me acusó, se retractó públicamente y me pidió disculpas a mí y a mi familia. Fue un gran desgaste para mi familia. Ser acusado de un crimen así es terrible, y Pablo Marçal sigue siendo un ladrón de bancos, debidamente acusado y condenado”.

Ante esto último, Marcal le insistió a Datena que dijera el nombre del banco en el que había robado y lo descalificó: “Eres solo un mentiroso, comunista, y debes saberlo, hay gente aquí que no respeta a las mujeres, esa persona se llama Datena, y realmente da pena”. Fue en ese momento, que el periodista agarró una silla cercana a su atril y lo golpeó en la cabeza. Ante el inesperado ataque, el canal de televisión encargado de transmitir el debate fue a un aviso publicitario.

Pablo Marçal fue internado tras el incidente. Un video que circula entre los miembros de la propia campaña de Marçal muestra al candidato a la alcaldía de San Pablo en su habitación, hablando con el equipo médico.