VIDEO: Trump publica polémico video con IA donde come tacos con Sheinbaum y baila en México

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    VIDEO: Trump publica polémico video con IA donde come tacos con Sheinbaum y baila en México
    El mandatario presume que su figura es adorada de manera global. FOTO: X

Donald Trump vuelve a romper el internet con un bizarro video de IA donde viaja por el mundo, come tacos con Sheinbaum y hasta llega a la Luna.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha vuelto a hacer. Con una mezcla de genialidad digital y altas dosis de egocentrismo, el mandatario inundó las redes sociales con un nuevo video generado por Inteligencia Artificial que ya está dando de qué hablar en todo el planeta. Bajo el pegajoso lema de “todos aman a Donald Trump”, el metraje simula una realidad alterna donde su popularidad no conoce fronteras, ni siquiera las del espacio exterior.

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DE PICNIC EN MÉXICO Y AVENTURAS POR EL MUNDO

El clip, compartido originalmente en su plataforma Truth Social, arranca con un ritmo enérgico y al grito de “Trump, Trump, Trump”. Lo que sigue es un desfile de escenas surrealistas. Una de las que más ha llamado la atención de este lado de la frontera es su parada en México, donde la IA lo muestra compartiendo una orden de tacos muy sonriente junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero la fiebre Trump no se detiene en Latinoamérica. El mandatario presume que su figura es adorada de manera global. En el video se le ve caracterizado como el famoso personaje de anime Naruto en Japón, montando un camello en Medio Oriente, posando en la Torre de Pisa en Italia y recibiendo el afecto de multitudes en China y África. La edición digital es tan libre que incluso proyecta su rostro en una aurora boreal y lo lleva a bailar en la Luna.

LA IA COMO HERRAMIENTA POLÍTICA Y DE ENTRETENIMIENTO

No es la primera vez que la administración de Trump recurre a la Inteligencia Artificial para generar contenido viral y un tanto polémico. Hace poco causó revuelo un video que mostraba a un migrante cruzando la frontera con ayuda de un ovni, jugando con el doble sentido de la palabra “alien” en inglés. Con este nuevo lanzamiento, el republicano reafirma que la IA es una de sus herramientas favoritas para conectar con la audiencia de una forma menos formal y mucho más directa.

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UFC EN LA CASA BLANCA Y ELDESEO DE DEJAR HUELLA

Más allá de los viajes espaciales y los tacos, el video sirvió para promocionar un proyecto real que está causando sensación: el octágono de la UFC que se construye en los jardines de la Casa Blanca. Este espacio albergará combates el próximo 14 de junio para festejar el cumpleaños del presidente. Trump ha bromeado con la idea de dejar la estructura de forma permanente, comparándola con la Torre Eiffel.

Este peculiar video es solo el reflejo de la obsesión del mandatario por consolidar su marca personal a nivel global, una estrategia que también incluye planes reales para bautizar espacios en el Monumento a Lincoln y el Centro Kennedy con su propio nombre.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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