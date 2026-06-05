Afirma Trump que matar soldados de EU podría provocar más dolor en Irán

La advertencia de Trump se produce en un momento en que Irán parece decidido a continuar los ataques contra las tropas estadounidenses en la región, mientras que su ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, intentó justificar el jueves los ataques del martes por la noche contra Kuwait, que tuvieron como objetivo a las tropas estadounidenses, pero que mataron a un civil kuwaití e hirieron a decenas de personas.

«Si mataran a soldados estadounidenses, esa sería una buena razón [para poner fin al alto el fuego]», dijo a los periodistas en la Casa Blanca el jueves. «Si mataran a soldados estadounidenses, creo que lo haría muy rápidamente».

“Ya habíamos advertido a los países de la región sobre el uso que Estados Unidos hacía de sus bases”, declaró a medios afiliados a la Guardia Revolucionaria Islámica. “Nuestra respuesta va dirigida a las bases estadounidenses y no al territorio de los países de la región”.

“Muchos países de la región se opusieron al uso de su espacio aéreo y territorio contra Irán. Lamentablemente, Estados Unidos utilizó esas instalaciones contra nosotros”, añadió.

Desde que comenzó la guerra contra Irán el 28 de febrero, 13 militares estadounidenses han muerto en la Operación Furia Épica. Siete murieron en ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses, mientras que seis fallecieron cuando su avión se estrelló sobre Irak mientras realizaban operaciones de reabastecimiento de combustible.

Pero desde que Estados Unidos e Irán alcanzaron un frágil alto el fuego el 8 de abril, Irán no ha podido matar a ningún militar estadounidense , aunque sí ha habido intercambios de disparos.

Aunque la administración no ha dado instrucciones explícitas a las fuerzas armadas sobre cómo responder de la misma manera a un ataque mortal, se entiende que cruzar esa línea podría agotar la paciencia que le queda a Trump, según declaró al Post una fuente familiarizada con la planificación del Comando Central de Estados Unidos.

El miércoles, Trump restó importancia a los ataques en los que 13 misiles balísticos y 17 drones cayeron sobre Kuwait, explicando que “en esa parte del mundo, ‘alto el fuego’ significa disparar de una manera más moderada”.

Pero en el momento en que muere un militar estadounidense, su perspectiva cambia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió el jueves que Estados Unidos ayudaría a proteger a Kuwait de futuros ataques, aliviando así la preocupación de los kuwaitíes por los riesgos que corren al acoger a Estados Unidos .

“El secretario reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Kuwait, con garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear y con el restablecimiento de la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado sobre una llamada entre Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores kuwaití, el jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al Sabah.

«El secretario también condenó los indignantes e inaceptables ataques de Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait y otras partes del país, y expresó sus condolencias por los fallecidos y heridos en dicho ataque. Nos solidarizamos con el pueblo kuwaití en estos momentos difíciles», añadió.

Según una fuente regional citada por The Post el jueves, las provocaciones de Irán dirigidas contra las tropas estadounidenses en los países anfitriones tenían como objetivo intimidar a los líderes locales para que expulsaran a Estados Unidos de sus fronteras. Hasta el momento, no han dado resultado, pero sí han sido suficientes para presionar a muchos estados del Golfo a que intercedan ante Trump para que se abstenga de atacar a Irán.

Ese fue el caso del Proyecto Libertad, la operación naval que duró menos de 48 horas hasta que Trump dijo que Arabia Saudita y otros aliados del Golfo lo presionaron para que la cancelara, supuestamente porque “se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán”.

Casi un mes después, fuentes regionales han admitido en privado que la verdadera razón por la que los países presionaron al presidente fue el temor a que Irán atacara su infraestructura de petróleo y gas como represalia, y a que Estados Unidos no los protegiera de tales ataques.

Existen pruebas que respaldan esta teoría, y algunos interpretan los ataques a Kuwait y otras provocaciones iraníes recientes como una represalia por los esfuerzos discretos, casi encubiertos, de Estados Unidos para guiar a los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz .

En lugar de una operación a gran escala y agresiva para reabrir el estrecho por la fuerza, al estilo del Proyecto Libertad, durante las últimas tres semanas los militares han estado proporcionando orientación remota a los barcos que intentan pasar, y al menos 70 lo han logrado hasta ahora, según informó el New York Times esta semana.

Si bien el promedio estimado de aproximadamente tres barcos por día que transitan por el estrecho con la ayuda de Estados Unidos representa solo el 3% del tráfico anterior a la guerra, supone un salto sustancial con respecto a la cifra de cero barcos por día que asoló el estrecho durante gran parte del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán.

“Si bien las fuerzas estadounidenses no están escoltando, continuamos comunicándonos y coordinándonos con los buques comerciales que buscan transitar libre y seguramente por el Estrecho de Ormuz, un corredor internacional fundamental para las economías regionales y mundiales”, dijo el portavoz del CENTCOM, Tim Hawkins, en un comunicado el sábado.

Ese mismo día, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aludió a la operación y declaró a los periodistas que el tráfico a través del estrecho se reanudaría gracias a “lo que podemos hacer y estamos haciendo, sea conocido o desconocido, en el estrecho”.

Rubio también reconoció la operación durante su comparecencia ante el Congreso el jueves, explicando que “un barco pasará por la ruta, en particular por la ruta norte y sur del estrecho de Ormuz, esos barcos serán atacados, Estados Unidos responderá a ese ataque derribando esos drones”.

“En ese caso, los iraníes responderán atacando alguna instalación de la región como represalia”, dijo. “En ocasiones, para proteger a nuestras fuerzas, no solo atacamos los drones, sino también a quienes los lanzan”.

A pesar de que Irán violó el acuerdo de alto el fuego, el CENTCOM ha logrado derribar misiles y drones lanzados contra bases militares estadounidenses. La imprecisión de los objetivos iraníes también ha evitado un mayor número de bajas estadounidenses, pero algunos temen lo que podría ocurrir si alguno lograra alcanzar sus objetivos.

Estados Unidos aún mantiene las fuerzas necesarias para reanudar la guerra en cualquier momento, si Trump optara por esa vía. Por ahora, se centra en la diplomacia, confiando en que las sanciones y el bloqueo continuo de los puertos iraníes obliguen al régimen a llegar a un acuerdo o colapsar .

Sin embargo, el Pentágono ha declarado repetidamente que la protección de las fuerzas estadounidenses sigue siendo su máxima prioridad y que los ataques que causen bajas estadounidenses recibirán una respuesta apropiada.