Vivek Murthy, la máxima autoridad de salud estadounidense, pide poner etiquetas alertando sobre el uso de las redes sociales

NUEVA YORK- Vivek Murthy, cirujano general de Estados Unidos, anunció el lunes que impulsará la creación de una etiqueta de advertencia en las plataformas de redes sociales que advierta a los padres sobre el efecto dañino que puede provocar su uso en la salud mental de los adolescentes.

Las etiquetas de advertencia, como las que aparecen en los productos con tabaco y alcohol, son una de las herramientas más poderosas de las que dispone el máximo responsable sanitario del país, pero Murthy no puede exigirlas unilateralmente; la medida requiere la aprobación del Congreso. Aún no se ha presentado ninguna ley al respecto en ninguna de las dos cámaras.

TE PUEDE INTERESAR: Si sabes qué significa ‘brainrot’, quizá ya lo tienes

Una etiqueta de advertencia enviaría un mensaje contundente a los padres “de que no se ha demostrado que las redes sociales sean seguras”, escribió Murthy en un ensayo publicado el lunes en la sección de opinión de The New York Times.

En su ensayo, califica los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes de riesgo para la salud pública, al mismo nivel que las muertes en carretera o los alimentos contaminados.

“¿Por qué no hemos reaccionado ante los daños de las redes sociales cuando no son menos urgentes ni están menos extendidos que los que plantean los coches, los aviones o los alimentos inseguros?”, escribió Murthy. “Estos daños no son un fracaso de la fuerza de voluntad ni de la crianza de los hijos; son la consecuencia de liberar una tecnología poderosa sin las medidas de seguridad, la transparencia o responsabilidad adecuadas”.