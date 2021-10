$!Investigadores aseguran identificar al ‘Asesino del Zodiaco’; habría fallecido en 2018

La hazaña se le adjudica a The Case Breakers, un equipo independiente de ex investigadores policiales, periodistas y miembros de inteligencia militar. Anteriormente, han abordado otros misterios como el secuestro de DB Cooper, la desaparición de Jimmy Hoffa, ex jefe sindical y otros casos sin resolver.

Apuntan que Gary F. Poste es responsable de un asesinato al que nunca estuvo vinculado como el Zodiac Killer.

También, indican que el asesino en serie habría fallecido en el año 2018, y lograron revelar nuevas pruebas forenses y fotos que F. Poste guardaba. En una de esas imágenes se pueden ver cicatrices en su frente, las cuales coinciden con un boceto del Zodiac Killer.