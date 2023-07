‘Jack el Destripador’ sería un cigarrero epiléptico y alcohólico

Anteriormente, había atacado a su esposa y a su propia madre con un cuchillo de carnicero.

El nombre de Hyams figuraba en una “larga lista” de posibles sospechosos, pero, según la autora, “nunca antes se había estudiado a fondo” su perfil como el de un posible “Jack el Destripador”.

Según el Telegraph, Paul Begg, experto en el caso, apoya su hipótesis y califica la investigación de Horton de “libro bien documentado, bien escrito y muy necesario” para tener una idea de quién pudo ser el personaje que sembró terror en Londres.

Su libro “One-Armed Jack: Uncovering the Real Jack the Ripper” [Jack el Manco: Descubriendo al verdadero Jack el Destripador, traducción no oficial] se publicará en agosto.

En 2014, el empresario y autor Russell Edwards aseguró que el criminal era Aaron Kosminski, un emigrante judío que había llegado a Reino Unido para trabajar como barbero. Pero su tesis, basada en el ADN, fue rebatida.

Lo que es cierto es que el caso de “Jack el Destripador” hizo florecer una verdadera industria, con libros, exposiciones y visitas guiadas por las calles donde fueron asesinadas sus víctimas.

