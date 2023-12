Javier Milei echa a andar el ‘plan motosierra’: devalúa 50% el peso argentino

El gobierno de Javier Milei anunció la devaluación del peso argentino, el despido de empleados del sector público y la suspensión de obra pública como parte de un plan para evitar “una catástrofe económica” para el país.

En el tercer día del nuevo gobierno argentino, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció de manera oficial una serie de ajustes en materia económica.

La principal medida es la devaluación de la moneda nacional, que pasa de 400 a 800 pesos por cada dólar, lo que implica que pierde más de la mitad de su valor.

Caputo justificó las medidas al señalar que “estamos frente a la peor herencia de nuestra historia”, lo que fincó a los gobiernos anteriores, a los cuales calificó como adictos al déficit fiscal durante el anuncio.

Otras medidas anunciadas es que no se renovarán los contratos laborales con el Estado que tengan menos de un año de vigencia; la suspensión de la pauta publicitaria oficial por un año; la reducción de ministerios de 18 a 9 y de las secretarías de 106 a 54.

También se reducirán las transferencias “discrecionales” del Estado a las provincias; no se licitará obra pública y se cancelan aquellas que no hayan comenzado; se reducirán los subsidios de energía y transporte, aunque no se especificó en cuánto.