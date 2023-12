Fin de los combustibles fósiles se estanca en la COP28 en Dubai. Esta es su base científica para su rápida eliminación

Dubái- Hasta el momento, continúan las negociaciones para lograr redactar un nuevo borrador, después de que venciera el plazo oficial para concluir la COP28. El borrador que fue rechazado propone una reducción de forma progresiva del uso del petróleo, el gas y el carbón, de aquí a 2050, en lugar de suprimir el uso de los combustibles fósiles, como lo desean una gran mayoría de países. TE PUEDE INTERESAR: Cinco promesas hechas en cumbres climáticas de la ONU, esto es lo que ha ocurrido después Entre los países contrarios a que sea eliminado el uso de este tipo de energías, está Arabia Saudita, quien es el mayor exportador de petróleo mundial y además quien lidera es bloque opositor de naciones. Así mismo, este documento propone entre otras medidas, triplicar la instalación de energías renovables, así como eliminar los subsidios a esos combustibles fósiles. “Esto no es el menú de un restaurante. Tenemos que hacer todas estas cosas”, expresó a la Agencia AFP el ministro de Medio Ambiente canadiense, Steven Guilbeault. Por su parte, Majid Al Suwaidi, director General de la COP28, comentó que “a todos nos gustaría terminar a tiempo, pero todos queremos obtener el resultado más ambicioso posible. Este es nuestro único objetivo”. Mientras que Cassie Flynn, directora global de cambio climático del Programa de Desarrollo de la ONU, aseguró que “todas las partes están trabajando contrarreloj”. “Son los países del Norte los que explotan el petróleo en mi país. ¿Y qué nos dan para que abandonemos (esas fuentes de energía)?” se cuestió ante los periodistas la ministra de Medio Ambiente de Congo, Arlette Soudan-Nonault.

EN BUSCA DE UN CONSENSO Las conferencias en relación con el clima adoptan sus decisiones a través de consenso. No obstante a todas las promesas tanto actuales como pasadas, el mundo está incrementando sus emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que los expertos advierten que, de aquí a 2030, los compromisos de disminuciones propuestos en Dubái solo van a representar una tercera parte del lo que es necesario para dar la pelea a crisis climática. Un ejemplo de cómo está la situación actual de nuestro planeta, es que este vivió su año más caluroso desde que se tienen registros, aseveran los climatólogos. En opinión de John Kerry, enviado de Estados Unidos para el clima “esta es la última COP en la que tendremos una oportunidad de ser capaces de mantener [el objetivo de] 1,5 ºC vivo”. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA COP28? Se espera que la COP28 de Dubái sea ese gran paso hacia adelante, después del balance del Acuerdo de París sobre la batalla en contra del cambio climático de 2015, que fue realizado en septiembre. El propósito principal de este acuerdo es mantener el aumento de la temperatura mundial en un máximo de 1.5 ºC, idóneamente, de aquí a 2050. ”Creo que muchos de ustedes se oponen a participar en una farsa”, previno Kerry a sus homólogos. La COP28 inició con buenos augurios, tras la adopción de un fondo de daños y pérdidas destinado a los países que son los más afectados por el cambio climático, el pasado 30 de noviembre. “Empezamos con muy buenas noticias y queremos acabar esta COP dándole al mundo lo que necesita”, indicó la ministra de Transición Ecológica española, Teresa Ribera, quien es la que preside el bloque europeo. TE PUEDE INTERESAR: COP28: entre la incertidumbre en torno a los combustibles fósiles “Personalmente, no estoy comprometido con una única palabra, pero soy bastante pesado e insisto en que la fórmula final, seal cuál sea, tiene que extremadamente ambiciosa”, aseguró a AFP el ministro danés, Dan Jorgensen,

Hasta ahora, Arabia Saudita sostiene su postura. Para el grupo de países, que mantienen la misma posición que esta nación árabe, es posible cumplir con el objetivo de 1.5 ºC, sin tener que renunciar de manera definitiva a las fuentes de energía que desde principios del siglo XX han sido el motor del crecimiento mundial. NEGOCIACIONES SOBRE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES ESTÁN ESTANCADAS La situación en la que están las negociaciones de la cumbre del clima de la ONU, es debido a que la presidencia de esta cumbre, liderada por el directivo petrolero Sultán al Yaber, “no calculó que el debate final se centraría sobre los combustibles fósiles”, con lo que se originó la “tensión política” actual, en una opinión que Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, concedió a la Agencia EFE. “Yo creo que tal vez la presidencia nunca esperó o más bien no calculó que al final esta COP iba a ser sobre los combustibles fósiles en la región más importante de producción de combustibles fósiles. Y eso causa tensión política. Ese es el tema (de la crisis)”, explicó Muhamad y añade, existe una “división” entre dos bloques: “la resistencia de los países productores (de combustibles fósiles) y la conciencia de muchos, la mayoría, que tiene conciencia de la emergencia del momento”. Por lo que la ministra de Ambiente de Colombia considera que “de aquí no podemos salir con un mensaje blando frente a la realidad científica del cambio climático y sus causas. Eso piensa la mayoría. Pero hay un sector, que no es tampoco menor, que no quiere ver ninguna referencia a la eliminación de los combustibles fósiles. Y eso implica que están defendiendo obviamente sus propios intereses económicos legítimos. Pero eso no puede hacerse a costa de la seguridad de todos”.

Además, Muhamad considera que “hay que lograr algo que sostenga la ambición climática, pero también que genere los medios de implementación necesarios para la transición, que considere las diferencias entre países, sin renunciar a lo que la ciencia nos indica para estabilizar la temperatura del planeta”, siendo así, continúa la ministra de Ambiente de Colombia, que “el camino es considerar las diferencias y entender que hay que enfrentar la dificultad de esta transición porque hay economías enteras que dependen de la exportación y producción de combustibles”, en este sentido, agrega se podría “hacer un rango de los entre los productores-exportadores de quien depende más profundamente y quien menos, eso tiene que tener consideración en un plan estratégico para salir de los combustibles fósiles”. Por lo que Muhamad indica que hay que tner “voluntad política” con el propósito de encarar esa transición, que es “la de la diversificación de la economía para depender menos del petróleo y el carbón”, para despúes buscar formas “de incentivar ese propósito” con “respuestas financieras internacionales”, y concluye asegurando que “la lucha también es con el sistema financiero y el sistema multilateral, que respondan a la escala y dimensión de la emergencia climática. Esto es una emergencia, hay que pedir medidas extraordinarias si somos serios en reducir el 43 % de emisiones al 2030. Esto no se puede hacer esperando ayuditas”. ACTIVISTAS RECUERDAN A LOS PARTICIPANTES DE LA COP28 LO QUE ESTÁ EN JUEGO El ex campesino de Malawi, Joseph Kenson Sakala compartió su historia con The Associated Press, sobre cómo la explotación de los combustibles fósiles alteró su vida, por lo que confíen que los negociadores escuchen las numerosas narrativas parecidas y logren tomar medidas sólidas para disminuir el consumo del carbón, el petróleo y el gas que están calentando el planeta.

“La crisis climática y los daños debidos a la extracción de combustibles fósiles me destruyeron”, dijo a AP Sakala. “Ahora, en Malawi, sólo hay unas pocas personas ricas que ganan dinero a expensas de muchos que sufren como nosotros”, añadió. En la cumbre COP28 en Dubái, Sakala, de 34 añosde edad, narró su historia en una reunión de países africanos, además convesó con líderes nepalíes que presiden el grupo de Países Menos Desarrollados y participó un acto sobre los efectos de la extracción de combustibles fósiles en comunidades vulnerables. Alice McGown, quien es especialista en mapas y que ha hecho estudios para lograr identificar los combustibles fósiles en zonas protegidas para la campaña Leave it in the Ground (“Déjenlos bajo tierra”), comentó a AP que al impedir la extracción de estos combustibles se evitaría daños por cambio climático que están valorados en billones de dólares. “Está claro que la inmensa mayoría de los combustibles fósiles debe quedarse sin quemar. La Agencia Internacional de la Energía ha señalado a la incompatibilidad de nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles con lo objetivos de París y mantener los combustibles fósiles bajo tierra se ha descrito como el próximo gran paso en política climática”, explicó McGown a AP. Por su parte, Soumya Dutta, que es un investigador y activista, explicó el impacto que podría tener la minería de carbón en un bosque en el centro de India en donde habitan comunidades tribales y cuentan con un rico ecosistema. “El impacto lo acusarían no sólo los grupos indígenas, sino la biodiversidad también”, dijo Dutta. “El bosque de Hasdeo Arand es el hogar de 82 especies de aves, 167 variedades de vegetación de las que 18 se consideran amenazadas, y especies amenazadas de mariposas. El bosque es un hábitat y un importante corredor migratorio para los elefantes, y se han confirmado avistamientos de tigres”, concluyó.

Por otra parte, Kjell Kuhne, director de la Leave it in the Ground Initiative, indicó que Emiratos Árabes Unidos, está planeando un gran proyecto de explotación en la Reserva Marina de la Biosfera de Marawah, siendo esta zona marina protegida la más grande del golfo. Esto es una “enorme contradicción”, aseveró Kuhne. “Las perforaciones aún no han comenzado y por eso estamos aquí, porque si EAU aspira a un papel de liderazgo en ciertos campos, esto es algo que no debe hacerse, y debe haber un movimiento definitivo hacia el abandono completo (de los combustibles fósiles)”, finalizó el director de la Leave it in the Ground Initiative. ESTO DICEN LOS CIENTÍFICOS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES H. Damon Matthews, profesor y científico del clima del Departamento de Geografía, Planificación y Medio Ambiente, Universidad Concordia, señala en su artículo “COP28: The scientific basis for a rapid fossil fuel phase out” publicado en The Conversation, que era inevitable que los combustibles fósiles tendrían un importante durante las negociaciones climáticas en la COP28 de este año presididas por el magnate petrolero Sultan al-Jaber. En opinión del profesor y científico del clima, solo fueron necesarios unos días para que emergiera la controversia después de los comentarios de al-Jaber en relación con que “no hay ciencia detrás de la necesidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles para cumplir el objetivo de 1,5 C del Acuerdo de París”. A lo que más tarde aseveró que había sido malinterpretado.

Los científicos le respondieron rápidamente, precisa Damon Matthews, a través de una declaración que fue firmada por más de 100 científicos del clima en la que reiteron que el mundo necesita alcanzar las cero emisiones netas de dióxido de carbono (CO₂) para 2050 para así conseguir limitar el calentamiento global del planeta, y además, “que todos los escenarios consistentes con el objetivo de 1,5 C incluyen una disminución inmediata y rápida en el uso de combustibles fósiles” . Para Damon Matthews, la punto central que está en juego en las negociaciones que se llevan a cabo en Dubái, es “si la disminución del uso de fósiles debe conducir a una eliminación gradual de todos los combustibles fósiles, o simplemente a una reducción gradual” “¿Y este lenguaje debería referirse a todo el uso de combustibles fósiles, o sólo a los combustibles fósiles “sin reducción”: aquellos que continúan utilizándose sin tecnología de captura de carbono para evitar algunas de las emisiones resultantes?”, se cuestiona el profesor y científico del Clima Si bien, indica Damon Matthews, existen “tantos escenarios diferentes de 1.5 C como científicos que firmaron la declaración” y que, continúa, “todos estos escenarios de 1,5 C muestran cómo podríamos alcanzar cero emisiones netas de CO, pero los caminos tecnológicos pueden diferir considerablemente”.

Sin embargo, todos los posibles escenarios de 1.5 C evidencian que “nuestro objetivo inmediato debe ser lograr una disminución máxima y rápida del uso global de energía de combustibles fósiles en esta década. Pero sin una eliminación completa de los combustibles fósiles, limitar el calentamiento a 1.5 C requeriría el uso generalizado de CAC para limitar las emisiones de CO₂ de los combustibles fósiles, así como de CDR para eliminar de la atmósfera aquellas emisiones que no pueden reducirse mediante tecnología de captura”, explica Damon Matthews en su artículo. En su artículo, el profesor de la Universidad Concordia, hace referencia a un estudio reciente en el que se demuestra que una dependencia desmesurada de la captura y Almacenamiento de CO2 (CAC) en “las vías de 1.5 C genera costos económicos mucho más altos, en comparación con las vías que limitan su uso a capturar solo las emisiones de CO₂ más difíciles de reducir, como las de la fabricación de cemento”.

“La eliminación del dióxido de carbono es aún más difícil y costosa. Mientras que la CCS captura CO₂ de la producción de alta concentración de las centrales eléctricas, la CDR debe capturar CO₂ de niveles ambientales mucho más bajos de CO₂ en la atmósfera misma”, detalla Damon Matthews, debido, continúa el profersor de la de la Universidad Concordia, a que “ambos procesos requieren que el CO₂ capturado sea secuestrado en reservorios permanentes para contribuir a un mundo duradero con cero emisiones netas de CO₂”. Actualmente, indica Damon Matthews, “toda la eliminación actual de dióxido de carbono se logra mediante métodos basados en los bosques, como la forestación y la reforestación. Sin embargo, estas absorciones forestales representan menos de un tercio de la cantidad de CO₂ emitida a nivel mundial por la deforestación y otros cambios en el uso de la tierra”. Tanto la “regeneración de los bosques naturales”, así otros métodos usados con el proprósito “de eliminación de carbono basados en la naturaleza” tienen un papel fundamental al momento de “revertir las consecuencias de la deforestación global para el clima y la biodiversidad”. Sin embargo, su capacidad es “limitada y el riesgo de impermanencia ante las crecientes perturbaciones climáticas significa que el almacenamiento natural de carbono no puede compensar las emisiones actuales de combustibles fósiles”, concluye Damon Matthews. Con información de las Agencias AFP/EFE/The Associated Pres y The Conversation.

