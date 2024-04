Jefe de inteligencia militar israelí dimite al no impedir el ataque del 7 de octubre

Poco después de la guerra, Haliva había dicho públicamente que cargaba con la culpa de no impedir el asalto como jefe del departamento militar responsable de proporcionar al gobierno y al ejército advertencias de inteligencia y alertas diarias.

“La dirección de inteligencia bajo mi mando no estuvo a la altura de la tarea que se nos había confiado. Llevo ese día negro conmigo desde entonces, día tras día, noche tras noche. Llevaré conmigo para siempre el horrible dolor de la guerra”, escribió Haliva en su carta de renuncia, proporcionada por el ejército.

El ejército dijo en el comunicado que el jefe del Estado Mayor aceptó la solicitud de Haliva de dimitir y le agradeció sus 38 años de servicio.

Se esperaba ampliamente que Haliva, así como otros líderes militares y de seguridad, dimitieran en respuesta a los flagrantes fracasos que condujeron al 7 de octubre y a la escala de su ferocidad.

Pero el momento de las renuncias no está claro porque Israel todavía está luchando contra Hamás en Gaza y contra el grupo militante libanés Hezbolá en el norte.

Las tensiones con Irán también están en su punto máximo tras los ataques entre los dos enemigos.

Algunos expertos militares han dicho que las renuncias en un momento en que Israel está comprometido en múltiples frentes son irresponsables y podrían interpretarse como una señal de debilidad.

Si bien Haliva y otros han aceptado la culpa por no detener el ataque, otros se han quedado cortos, en particular el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, quien ha dicho que responderá preguntas difíciles sobre su papel pero no ha reconocido abiertamente su responsabilidad directa por permitir que se desarrollara el ataque. .

Tampoco ha indicado que dimitirá, aunque un creciente movimiento de protesta exige que se celebren elecciones pronto.

El ataque de Hamás, que se produjo en un día festivo judío, tomó a Israel y a su alarde de seguridad totalmente desprevenidos. El sentido de fe de los israelíes en su ejército (considerado por la mayoría de los judíos como una de las instituciones más confiables del país) quedó destrozado ante el ataque de Hamás. La renuncia podría ayudar a restaurar parte de esa confianza.

El ataque desencadenó la devastadora guerra que ha matado a más de 34.000 palestinos en Gaza, según funcionarios de salud locales, al menos dos tercios de ellos niños y mujeres. Ha devastado las dos ciudades más grandes de Gaza y ha obligado al 80% de la población del territorio a huir a otras partes del asediado enclave costero. La guerra ha provocado una catástrofe humanitaria que ha generado advertencias de una hambruna inminente.

El ataque también provocó conmoción en la región. Las tensiones han sacudido la Cisjordania ocupada por Israel, así como ciudades y pueblos dentro del propio Israel.

El lunes, la policía israelí dijo que un automóvil había embestido a peatones en Jerusalén, hiriendo a tres levemente, y el video de la cámara de seguridad mostró a dos hombres saliendo del automóvil con un rifle antes de huir de la escena. La policía dijo más tarde que arrestaron a los dos hombres.