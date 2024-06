Joven de Monterrey invita por Facebook a fiesta infantil; corre a invitados, y vende los regalos de su hija en Marketplace

La publicación original en Facebook, compartida por la madre del cumpleañero, ofrecía detalles de la fiesta: “Quien guste venir a la fiesta de mi niña en portal del norte. Tenemos dj, vendrá Tiempo Mágico a las 8:30 y habrá grupo terminando el show. No ha llegado nadie, así que no me quiero quedar con toda la comida ”. Esta invitación atrajo la atención de muchos padres que buscaban un evento divertido para sus hijos en un sábado por la tarde.

A lo que añadió, “no es por la comida o demás cosas, la acción. Y aparte los niños llorando que no quería salirse. Hasta con micrófono nos corrieron; que mala onda, muchos niños salieron llorando de ahí. Neta no es la manera de corrernos así”.

Ante el revuelo y las acusaciones en su contra, la madre realizó nuevas publicaciones para abordar la situación. En una de ellas, mencionó: “El evento se salió de control. Había niños aventándose a la alberca sin supervisión y el dueño de la quinta me llamó la atención. Sé que nunca se tiene que contenta a la gente, pero en mi publicación no pedí regalos”. Más tarde agregó: “Estoy en la mejor disposición de regresar cada regalo que me pidan en verdad, solo díganme que es lo que llevaron y con gusto se los llevo, solo tengan en cuneta de que todos los invitados 3 de 10 llevaron regalo. Está bien, no me quejo, yo solo pedí que me acompañaran”.