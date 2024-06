Joven expone intento de estafa en Marketplace y recibe ayuda de conductor de inDriver para no caer

Una joven mujer compartió a través de sus redes sociales una experiencia impactante en la que estuvo a punto de ser víctima de una estafa mientras intentaba vender un artículo a través de una plataforma de Marketplace. Gracias a su astucia y la intervención de un conductor de una aplicación de transporte, logró evitar ser engañada por un presunto estafador. Esta es la narración detallada de los eventos que vivió:

Todo comenzó cuando la joven había acordado una cita para que un comprador interesado viera el artículo que estaba vendiendo al día siguiente. Sin embargo, recibió una llamada inesperada del comprador solicitando recoger el artículo de inmediato, afirmando que ya había realizado la transferencia del dinero.

“Un tipo de Marketplace me iba a comprar un artículo, habíamos cuadrado la cita para que viera el artículo mañana, pero hoy me llama y me dice que puede recogerlo hoy y que ya realiza la transferencia...”, explicó la joven en sus redes sociales.