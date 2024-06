¿Qué está pasando con Loly in the Sky? Clientes denuncian estafa del Hot Sale y compañía despide a todos sus empleados

La reconocida marca mexicana de calzado, Loly In The Sky, se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de problemas derivados del Hot Sale 2024. Cientos de clientes han reportado que no han recibido los productos adquiridos durante este evento de descuentos en línea, lo que ha llevado a que se pida la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La situación ha escalado rápidamente, afectando tanto a consumidores como a empleados de la empresa.

El Hot Sale, celebrado del 15 al 23 de mayo, es un evento anual donde las tiendas en línea ofrecen descuentos significativos para impulsar las ventas. Durante este periodo, Loly In The Sky, fundada por Lorena y Eduardo Vázquez, recibió una avalancha de pedidos. Sin embargo, las expectativas de las clientas de recibir sus productos en unos pocos días, como anunciaba la tienda, no se cumplieron.

Las redes sociales de la marca se llenaron rápidamente de quejas y reclamos. Clientes furiosos exigían respuestas o la devolución de su dinero. Algunos reportaron haber presentado quejas ante la Profeco, mientras que otros han llamado a iniciar una acción colectiva contra la empresa.

Inicialmente, Loly In The Sky respondió a través de comentarios en sus publicaciones, explicando que el retraso se debía a problemas con el servicio de paquetería y una saturación de pedidos. Informaron que estaban trabajando para resolver la situación. Sin embargo, esta comunicación cesó abruptamente, y la empresa deshabilitó la opción de comentar en sus publicaciones, lo que aumentó la desconfianza entre los clientes.