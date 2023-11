Jueza impide que recursos de fideicomisos del Poder Judicial se usen para Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.– Una jueza federal concedió una suspensión provisional con la que evitó que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) sea transferido a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y sea utilizado, por ahora, en apoyo a la reconstrucción de Acapulco, en Guerrero, municipio dañado por el paso del huracán Otis.

La jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo presentado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) contra la reforma que elimina 13 de los 14 fideicomisos de dicho poder.

Al admitir la demanda, la jueza concedió una suspensión provisional en la que prohíbe la transferencia de los recursos de dichos fideicomisos, que llegan a los 15 mil millones de pesos, a la Tesofe para evitar afectar los derechos de los trabajadores.

“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto reclamado, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social”, señala el acuerdo.

El presidente de la JUFED, Froylán Muñoz Alvarado, emitió un pronunciamiento en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro en el que celebró la resolución de la jueza e indicó que con esto se inicia una solución constitucional a este conflicto.

“El día de hoy, cambiando ese principio de que los jueces y las juezas hablan por sus sentencias, hoy necesitamos salir a comentarlas y explicarlas a la sociedad”, señaló el magistrado.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso destinar los recursos de los fideicomisos del PJF a la reconstrucción de Acapulco, propuesta que fue bienvenida por la ministra presidenta Norma Piña, quien solicitó establecer canales institucionales para negociar los términos de la transferencia del dinero.

Por ello, el presidente de la JUFED fue cuestionado sobre los efectos de la suspensión provisional con relación a la propuesta de López Obrador.

“Aquí hay dos cosas, primero: la figura del fideicomiso tiene objetivos muy concretos que no fácilmente pueden desviarse o reconsiderarse, ahí sobre todo quienes están de fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios”.

“Eso, por una parte, pero adicional a ello, hoy esos 13 fideicomisos tienen el peso de un decreto legislativo, todo eso, más de 15 mil millones de pesos, se va a dirigir a la Tesorería de la Federación para cuestiones propias del plan de desarrollo, pero hoy, aparte de ello, este asunto está en el campo del juicio de amparo, de la litis constitucional, no se puede determinar un destino diferente, porque estará a expensas a lo que resuelva un juez”, explicó.

La JUFED explora la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender la autonomía del Poder Judicial.

“Las juzgadoras y juzgadores federales iniciamos gestiones ante Organismos Internacionales, en razón de las obligaciones que ha contraído el Estado Mexicano de respetar los derechos que derivan de los principios ya mencionados, que imponen la no intromisión, no dependencia, ni subordinación entre los Poderes de un Estado Democrático de Derecho, porque las instituciones no se protegen a sí mismas, pues ante los ataques inconstitucionales pueden caer una a una, a menos de que sean defendidas oportunamente”, agregó Muñoz.

La JUFED es la tercera en presentar un amparo colectivo en relación con la extinción de los fideicomisos, ya que anteriormente el Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, así como un despacho legal en representación de trabajadores, presentaron sus amparos respectivos.

