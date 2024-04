Justicia para Pablo; buscó a su novia desaparecida, la encuentra con su amante y este lo mata a balazos

Aunque la mamá del muchacho no quería que participara en la búsqueda, al final lo permitió. “Una parte fundamental de que su mamá accediera fueron los llantos de la mamá de Angélica (la novia) que la mamá de Pablo escuchó, justo por eso lo dejó” , escribió Denisse Chávez, su prima, en redes sociales.

Después de la declaración inicial de Angélica, en la que afirmaba no tener relación con el presunto homicida, surgieron nuevas revelaciones que ponen en duda su papel en el trágico suceso.

‘YA HA EJECUTADO A MUCHAS PERSONAS’

La familia espera que se esclarezca el caso para terminar con las especulaciones, las cuales señalan que el asesino sería supuestamente pareja de la joven reportada como desaparecida.

“Mucha gente que se ha solidarizado con lo de mi sobrino, me han mandado datos del sujeto, ya sabemos también nosotros quién es, pero es la Fiscalía la que debe hacer la investigación y detener al sujeto. Lo único que sí te digo, es que esa persona ya ha ejecutado a muchas personas en muchas partes y así llega y se va a otra localidad del estado a asesinar”, expresó la diputada Margarita López Pérez, tía de Pablo, en charla con El Sol de Morelia.

“Ver a un niño de mi familia que está en un ataúd, no se lo deseo a nadie. Él no tenía un arma, solo cumplía con su deber moral de demostrarle a esa familia que él no tenía a la muchacha con él”, concluyó la política. Por ahora, allegados al joven han desarrollado velatones para exigir rapidez con las investigaciones.

Con información de medios