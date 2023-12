La oposición se desmorona: Silvano Aureoles renunció al equipo de Xóchitl Gálvez

“Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez. En un momento de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hicieran en su equipo de Fuerza y Corazón por México”.

De acuerdo a lo que comentó, el puesto sería ocupado por el ex titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid.

Hasta el momento, Xóchitl Gálvez no se ha pronunciado ante estos acontecimientos.