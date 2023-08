La prima de AMLO, Manuela Obrador, descarta buscar gubernatura de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador , la diputada federal Manuela del Carmen Obrador Narváez , descartó que por el momento busque la gubernatura de Chiapas y que quienes interpretaron como su destape el evento del sábado pasado donde Zoé Robledo Aburto le levantó la mano, ese no es su problema.

“No me bajo, porque nunca me subí”.

En el video, Manuela del Carmen dijo que “aunque muchos se han empeñado en distorsionar el mensaje, en la asamblea informativa del sábado pasado, fue muy claro, en ningún momento se habló de candidaturas, sino de continuar encabezado con un equipo con el que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo”.

“El compañero Carlos y yo, asumimos la responsabilidad de continuar sumando, uniendo y organizando, para todos juntos seguir rumbo al porvenir. En esta asamblea, netamente informativa, se me invitó específicamente para tomar las riendas del equipo al lado de Carlos, aclaro que en ningún momento estoy pensando en gubernaturas. Y que lo que otras personas están interpretando, pues esa no es mi responsabilidad”, dijo la diputada federal de 52 años.

Y agregó que continuará trabajando como lo ha venido haciendo y aclaró, para quienes no conocen el movimiento en el que milita, es que ahí “no se aceptan imposiciones, aquí reina la democracia y el interés del pueblo”.

“Yo en este momento tengo la responsabilidad en el Distrito 1 (Palenque), lo cual me ocupa mucho tiempo y compromiso. Y no estoy pensando en candidaturas a la gubernatura. En este momento, no son los tiempos. Así que yo les digo, serenos morenos”, dijo la representante popular.